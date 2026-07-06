Nada prueba que el Gobierno planteó aumentar la tasa vehicular del DC en más del 90%

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que afirman que el alcalde Juan Diego Zelaya propuso un aumento superior al 90% en la tasa vehicular del Distrito Central. Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay registros oficiales que confirmen que la tasa vehicular aumentará casi el doble. “ÚLTIMA HORA ¡Golpe al bolsillo de los capitalinos! La tasa vehicular en el Distrito Central tendría un incremento superior al 90%. Las críticas apuntan a que este aumento responde a una propuesta atribuida a Juan Diego presentada al Gobierno Central”, cita textualmente una entrada de Facebook, difundida desde el 3 de julio.

Falsa información

Las búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron información que respalde la afirmación de que la tasa vehicular en el Distrito Central aumentará más del 90%. EH Verifica revisó el sitio web y las cuentas de Facebook , Instagram y TikTok de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, pero no encontró ningún comunicado que anunciara el supuesto incremento. También se revisaron las cuentas oficiales del Instituto de la Propiedad en X , Facebook e Instagram , así como su página web . La búsqueda tampoco mostró publicaciones sobre ese ajuste. Por el contrario, el Instituto de la Propiedad informó que la tasa vehicular se mantiene sin aumento para este período. Consultada por LA PRENSA, una fuente de comunicaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central dijo que Juan Diego Zelaya no ha planteado el supuesto aumento viralizado en redes sociales.

Sobre el proceso

El Instituto de la Propiedad (IP) inició el 1 de julio de 2026 el proceso de recaudación de la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV), correspondiente al período 2026. El calendario de pago establece que durante julio deben cumplir con la obligación los propietarios de vehículos cuyas placas terminan en 0 y 1. En agosto corresponde a las terminaciones 2 y 3. Para septiembre están programadas las placas terminadas en 4 y 5; en octubre, las que finalizan en 6 y 7; y en noviembre, las terminaciones 8 y 9. El calendario concluye en diciembre con el pago correspondiente a motocicletas, remolques y vehículos externos.

¿Qué incluye el pago de la TUAV?

La TUAV está conformada por dos cobros: la tasa vehicular, administrada por el Instituto de la Propiedad, y la tasa municipal vehicular, gestionada por la alcaldía donde está inscrito cada vehículo. La tasa vehicular se mantiene sin cambios desde 2002, mientras que la tasa municipal se actualiza cada año de acuerdo con el comportamiento de la inflación. Según el Decreto 194-2002, las tarifas base de la tasa vehicular varían de acuerdo con el cilindraje del automóvil. Los montos van desde 1,200 lempiras hasta 2,200 para motores con un cilindraje de 2,500. Las motocicletas tienen una tarifa de 200 lempiras. En el caso de los taxis, la tasa oscila entre 750 y 1,200 para unidades con cilindraje de 2,500 en adelante. Para los remolques, los montos comienzan desde 1,000 lempiras. Ambas tasas consideran parámetros como el tipo de vehículo, cilindraje, modelo y año para determinar el monto que debe pagar cada propietario.

Aumenta un 4%