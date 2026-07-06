Cristiano Ronaldo brinda devastadora noticia tras fracaso en el Mundial y presume la Eurocopa

Dallas, Estados Unidos.

El sueño mundialista de Cristiano Ronaldo llegó a su final este lunes. El astro portugués quedó eliminado con la selección de Portugal y confirmó que la derrota ante España marcó su despedida definitiva de las Copas del Mundo. Después de cinco participaciones mundialistas, 27 partidos disputados y 11 goles anotados, el delantero de Funchal cerró una de las historias más importantes en la historia del fútbol internacional. Aunque luchó hasta el último minuto por mantener vivo el sueño de levantar el trofeo que siempre le faltó, el destino le tenía preparada una despedida amarga. La eliminación dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo: Cristiano Ronaldo con lágrimas en los ojos, visiblemente afectado por quedarse sin su última oportunidad de pelear por la gloria mundial. Sobre el césped de Dallas, el portugués no pudo ocultar la tristeza mientras recibía el apoyo de sus compañeros y del entrenador Roberto Martínez, quienes se acercaron para consolarlo en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Al finalizar el encuentro, Ronaldo confirmó lo que muchos aficionados esperaban escuchar desde hace tiempo: esta fue su última Copa del Mundo. El histórico capitán portugués reconoció que ya no tendrá otra oportunidad en el torneo más importante del fútbol, aunque aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo por su país. “Fue un partido muy librado. España ha tenido ese poquito de suerte de marcar en los minutos finales, pero es el fútbol. Fue un partido bien disputado”, expresó Cristiano en sus primeras palabras tras la eliminación.

El atacante también habló sobre su despedida mundialista y dejó claro que no tomará decisiones apresuradas después de la derrota. “Triste por salir así del Mundial, pero como dije ayer en la conferencia de prensa, he dado todo, he dado lo mejor y salgo con la conciencia tranquila. Ese es el fútbol, esa es la vida de un futbolista: a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir”, manifestó. Ronaldo confirmó la noticia que golpeó a sus seguidores: “La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida”.



RECUERDA TITULO

A pesar de no conseguir el Mundial, Cristiano recordó todos los logros que alcanzó defendiendo la camiseta de Portugal y destacó especialmente la conquista de la UEFA Euro 2016, el primer gran título internacional de la selección portuguesa. “Con la conciencia tranquila, he dado lo mejor de mí. He ganado tres títulos por Portugal antes de que Cristiano no haya ganado ningún título, pues contento. La verdad que el mayor título que he ganado en la selección fue en 2016, para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente”, afirmó. El portugués insistió en que se siente orgulloso de su trayectoria con la selección y que no se queda con arrepentimientos pese a que la Copa del Mundo nunca llegó a sus manos. “He ganado la Euro 2016, que tiene la misma dimensión que la Copa del Mundo. Eso permanece. Mañana es un nuevo día y seguimos adelante. Mañana me despertaré con el mismo estado de ánimo que hoy. Di lo mejor de mí”, sentenció.