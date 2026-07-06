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No es un desalojo de manifestantes en San Pedro Sula: esta imagen fue tomada en El Progreso, Yoro

Engañoso

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Una fotografía difundida en redes sociales como si mostrara un desalojo con gas lacrimógeno de manifestantes en San Pedro Sula fue sacada de contexto. La imagen corresponde a un operativo policial durante las protestas contra el aumento del 300% en la tasa vehicular municipal en El Progreso, Yoro, el 3 de julio de 2026

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 16:33 -
  • Carlos Urrutia
No es un desalojo de manifestantes en San Pedro Sula: esta imagen fue tomada en El Progreso, Yoro

Agentes policiales desalojaron a manifestantes que bloquearon el puente La Democracia, en El Progreso, Yoro el 3 de julio de 2026.

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra a la Policía Nacional desalojando con gas lacrimógeno a pobladores que se manifestaban en una salida de San Pedro Sula.

Sin embargo, es engañoso: la fotografía corresponde al desalojo con gas lacrimógeno de manifestantes en El Progreso, Yoro, el 3 de julio de 2026, y no guarda relación con manifestaciones registradas en San Pedro Sula.

"Con gas lacrimógeno, desalojaron las manifestaciones de una salida de S.P.S", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida desde el 3 de julio.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 6 de julio de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 6 de julio de 2026.

(Imagen: Facebook)

El 3 de julio de 2026, pobladores y transportistas de El Progreso, Yoro, salieron a las calles para rechazar el incremento del 300% en la tasa vehicular municipal. La medida, aprobada por la alcaldía que dirige Alexander López Orellana, entró en vigor el 1 de julio de este año.

Durante la protesta, los manifestantes bloquearon desde tempranas horas varias de las principales vías de acceso a la ciudad, por lo que agentes de la Policía Nacional intervinieron para desalojarlos utilizando gas lacrimógeno.

Las protestas contra el aumento de la tasa vial municipal continuaron este lunes 6 de julio en El Progreso. Taxistas, transportistas y representantes de distintos sectores sociales volvieron a movilizarse para exigir la derogación del ajuste aprobado por la Corporación Municipal, según informó El Heraldo.

Por su parte, el alcalde de El Progreso, Alexander López Orellana, aseguró que su administración mantiene abiertas las vías de diálogo con los sectores que rechazan el incremento y afirmó que está dispuesto a revisar la medida si los análisis técnicos así lo determinan, de acuerdo con un reporte de LA PRENSA.

En los últimos días también se han registrado manifestaciones en distintos sectores del departamento de Cortés. El 1 de julio de 2026, pobladores de Cofradía, en San Pedro Sula, bloquearon la carretera CA-4 para exigir a las autoridades municipales una solución inmediata a un socavón que afecta la zona.

Imagen de El Progreso

Al realizar una búsqueda en Google con las palabras clave "manifestación + San Pedro Sula + 3 de julio" no se encontró información sobre protestas ocurridas en la capital industrial el 3 de julio de 2026 que coincidieran con la imagen viral.

Asimismo, una búsqueda inversa en Google permitió localizar una publicación en la red social X del medio Vox Populi, fechada el 3 de julio de 2026, que contiene la misma fotografía.

En la publicación, la imagen es atribuida al desalojo con gas lacrimógeno de manifestantes en El Progreso, Yoro.

De acuerdo con esa publicación, agentes de la Policía Nacional dispersaron a los manifestantes que protestaban contra el incremento del 300% en la tasa vehicular municipal.

La misma búsqueda inversa también arrojó varios artículos periodísticos y publicaciones en redes sociales (1, 2, 3) que utilizaron la misma imagen y la identificaron como parte del desalojo ocurrido en El Progreso, Yoro, el 3 de julio de 2026.

Por lo tanto, es incorrecto afirmar que la fotografía muestra un desalojo de manifestantes con gas lacrimógeno en San Pedro Sula. En realidad, la imagen corresponde a un operativo de la Policía Nacional durante las protestas contra el aumento de la tasa vehicular municipal en El Progreso, Yoro, ocurrido el 3 de julio de 2026.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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