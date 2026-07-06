No es un desalojo de manifestantes en San Pedro Sula: esta imagen fue tomada en El Progreso, Yoro

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra a la Policía Nacional desalojando con gas lacrimógeno a pobladores que se manifestaban en una salida de San Pedro Sula. Sin embargo, es engañoso: la fotografía corresponde al desalojo con gas lacrimógeno de manifestantes en El Progreso, Yoro, el 3 de julio de 2026, y no guarda relación con manifestaciones registradas en San Pedro Sula. "Con gas lacrimógeno, desalojaron las manifestaciones de una salida de S.P.S", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida desde el 3 de julio.

El 3 de julio de 2026, pobladores y transportistas de El Progreso, Yoro, salieron a las calles para rechazar el incremento del 300% en la tasa vehicular municipal. La medida, aprobada por la alcaldía que dirige Alexander López Orellana, entró en vigor el 1 de julio de este año. Durante la protesta, los manifestantes bloquearon desde tempranas horas varias de las principales vías de acceso a la ciudad, por lo que agentes de la Policía Nacional intervinieron para desalojarlos utilizando gas lacrimógeno. Las protestas contra el aumento de la tasa vial municipal continuaron este lunes 6 de julio en El Progreso. Taxistas, transportistas y representantes de distintos sectores sociales volvieron a movilizarse para exigir la derogación del ajuste aprobado por la Corporación Municipal, según informó El Heraldo. Por su parte, el alcalde de El Progreso, Alexander López Orellana, aseguró que su administración mantiene abiertas las vías de diálogo con los sectores que rechazan el incremento y afirmó que está dispuesto a revisar la medida si los análisis técnicos así lo determinan, de acuerdo con un reporte de LA PRENSA. En los últimos días también se han registrado manifestaciones en distintos sectores del departamento de Cortés. El 1 de julio de 2026, pobladores de Cofradía, en San Pedro Sula, bloquearon la carretera CA-4 para exigir a las autoridades municipales una solución inmediata a un socavón que afecta la zona.

Imagen de El Progreso

Al realizar una búsqueda en Google con las palabras clave "manifestación + San Pedro Sula + 3 de julio" no se encontró información sobre protestas ocurridas en la capital industrial el 3 de julio de 2026 que coincidieran con la imagen viral. Asimismo, una búsqueda inversa en Google permitió localizar una publicación en la red social X del medio Vox Populi, fechada el 3 de julio de 2026, que contiene la misma fotografía. En la publicación, la imagen es atribuida al desalojo con gas lacrimógeno de manifestantes en El Progreso, Yoro. De acuerdo con esa publicación, agentes de la Policía Nacional dispersaron a los manifestantes que protestaban contra el incremento del 300% en la tasa vehicular municipal.

Policía desaloja con gas lacrimógeno protesta por alza a tasa vehicular en El Progreso #VoxPopuliHN #Honduras https://t.co/y2YkrDswNS — Vox Populi HN (@voxpopulihn) July 3, 2026

La misma búsqueda inversa también arrojó varios artículos periodísticos y publicaciones en redes sociales ( 1 , 2 , 3 ) que utilizaron la misma imagen y la identificaron como parte del desalojo ocurrido en El Progreso, Yoro, el 3 de julio de 2026.