Alcalde Alexander López defiende aumento de la tasa vial en El Progreso

EL PROGRESO, YORO

El edil informó que este lunes iniciará una serie de reuniones con representantes de distintos sectores, comenzando con los transportistas , luego de regresar al país tras participar en la firma de un convenio internacional relacionado con un proyecto que otorgará al municipio cerca de diez millones de euros para obras de desarrollo.

El alcalde de El Progreso, Yoro, Alexander López Orellana, aseguró que su administración mantiene abiertas las vías de diálogo con los diferentes sectores que protestan por el aumento de la tasa vial y afirmó que está dispuesto a revisar la medida si los análisis así lo determinan.

"Todas las avenidas de diálogo están abiertas porque somos personas que siempre hemos dialogado. Si tenemos que revisar algo, lo revisamos", expresó López, quien además ofreció disculpas públicas a los medios de comunicación por no atender sus llamadas debido a su viaje oficial.

El alcalde explicó que el incremento de la tasa vial fue aprobado por la corporación municipal anterior para el período fiscal 2026 y señaló que, junto con los sectores inconformes, analizarán si las condiciones actuales justifican realizar modificaciones.

Asimismo, reconoció que el contexto económico del país ha cambiado respecto al año anterior debido al incremento en los precios de los combustibles, la energía eléctrica y otros servicios, factores que, dijo, deben ser considerados durante las conversaciones.

"Los escenarios del año pasado son diferentes a este año. Yo reconozco que el tema de los combustibles ha venido a impactar en todo el pueblo hondureño, así como el aumento de la energía eléctrica; lo importante es hacer los análisis respectivos", manifestó.

López anunció que encabezará personalmente tres mesas de enlace para dialogar con los diferentes sectores sociales y reiteró que el primer acercamiento será con representantes del gremio de taxis, uno de los principales actores de las protestas registradas en la ciudad.

Respecto a las críticas por el incremento en la tasa vehicular, el alcalde evitó confirmar el porcentaje exacto del aumento y explicó que la actualización forma parte de un esquema de financiamiento para ejecutar proyectos de infraestructura vial, principalmente la pavimentación de entre 20 y 25 kilómetros de calles con sus respectivos sistemas de drenaje.

El jefe edilicio sostuvo que la actualización corresponde a una de las tres figuras de repago contempladas por la municipalidad y recordó que, según la legislación vigente, la tasa vial comenzó a aplicarse el 1 de julio.

Además, afirmó que en El Progreso ese cobro no había sido actualizado desde hace 18 años.

"La actualización en el municipio de El Progreso no se da desde hace 18 años", afirmó el alcalde, al tiempo que recordó que el mecanismo de financiamiento fue aprobado en un cabildo abierto realizado en 2015, aunque aseguró que nunca se había activado.

López también defendió la situación financiera de la alcaldía, asegurando que la mayoría de las obras ejecutadas durante su administración han sido financiadas con recursos propios.

Según dijo, la municipalidad ya canceló las deudas heredadas con bancos y proveedores, por lo que actualmente no mantiene obligaciones pendientes.

El alcalde insistió en que ninguna decisión es definitiva y dejó abierta la posibilidad de modificar la actualización de la tasa si así lo permiten las mesas de diálogo.

"Nada está escrito en piedra", expresó en declaraciones a HCH, al tiempo que hizo un llamado a que las manifestaciones continúen desarrollándose de manera pacífica y mediante el entendimiento entre las partes.

"Lo que siempre he manifestado es que todas las manifestaciones deben ser de manera pacífica... jamás dejar que se agote el diálogo; debe ser permanente", concluyó.