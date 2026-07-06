Migración infantil persiste: más de 129,000 menores fueron repatriados en 11 años

Tegucigalpa, Honduras

Más de 129,000 niñas, niños y adolescentes fueron retornados a Honduras entre 2014 y 2025, según datos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). La cifra equivale a un promedio anual de aproximadamente 11,700 menores repatriados, un dato que especialistas consideran preocupante debido a que se trata de una población en condición de vulnerabilidad.

Solo entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2025, la Senaf registró el retorno de 2,537 menores de edad. Informes oficiales señalan que el flujo de niñas, niños y adolescentes migrantes es una situación que "persiste desde la última década". Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), afirmó que el retorno de menores refleja una deuda histórica del Estado en la garantía de los derechos fundamentales de la niñez hondureña. "La problemática de la migración se mantiene y es una situación que nos preocupa mucho porque la niñez y adolescencia de este país debería estar siendo protegida por el Estado", manifestó. El especialista agregó que el elevado número de menores retornados durante la última década evidencia un problema estructural que, a su criterio, requiere una respuesta integral por parte del Estado. Las estadísticas de la Senaf muestran que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes hondureños han sido repatriados históricamente desde Estados Unidos, México y Guatemala, países que concentran el mayor flujo migratorio de menores provenientes de Honduras.

El mayor número de deportados fue en 2019

Las cifras también reflejan variaciones importantes de un año a otro. En 2014 fueron retornados 10,873 menores; en 2015 la cifra descendió a 8,378, una reducción del 22%. En 2016 los casos volvieron a incrementarse, aunque un año después el registro cayó a 4,823. La tendencia cambió nuevamente en los años siguientes. En 2018 se contabilizaron 11,713 retornos y, en 2019, la migración infantil alcanzó su punto más alto, con 25,990 niñas, niños y adolescentes retornados al país. Posteriormente, los registros disminuyeron a 4,979 en 2020, pero repuntaron a 12,194 en 2021 y a 15,928 en 2022. Para 2024, la Senaf reportó 8,501 menores retornados. Vásquez aseguró que el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos no ha sido suficiente para frenar la salida de familias hondureñas, ya que las causas que impulsan la migración continúan presentes. "La niñez sigue huyendo y, a pesar del endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos, nosotros vemos que no ha parado el flujo migratorio; el goteo permanente de las salidas de cientos de familias en Honduras es más que evidente", expresó.