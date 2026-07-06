¿Exceso de velocidad?: Investigan causas de fatal accidente en la carretera RN-23, en Yoro

Una nueva tragedia vial sacudió la tarde de ayer domingo la zona norte del país, luego de que un accidente dejara al menos cuatro personas muertas y otras 19 heridas.
El percance, en el que se vieron involucrados un autobús de la ruta interurbana Sulaco-Yoro-San Pedro Sula y un vehículo tipo pick-up, ocurrió alrededor de la 1:45 pm en la carretera RN-23, específicamente en el sector conocido como La Regina, una vía que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, en el departamento de Yoro.
Las tres víctimas que fallecieron en el lugar fueron identificadas como Delmis Suyapa Ramos Palma (de 28 años); su hija, Delmis Milagro Tomé Ramos (de 5); y Santos Luciano Rivera Zerón (de 45), todos residentes de Sulaco, Yoro, y pasajeros de la unidad de transporte.
La cuarta víctima fue identificada como José Manuel Hernández Martínez, conductor del pick-up, quien murió mientras era trasladado a un centro asistencial.
¿Imprudencia del conductor?
Según relataron personas que auxiliaron la emergencia, el conductor del autobús se desplazaba a exceso de velocidad. Al intentar rebasar otro vehículo, presuntamente perdió el control de la unidad, volcó e impactó contra el pick-up blanco, en el que también viajaban varias personas.
A causa del impacto, el pick-up derribó un poste del tendido eléctrico, mientras que el autobús quedó volcado a un costado de la carretera. Pobladores del sector acudieron de inmediato para rescatar a los pasajeros atrapados y brindar los primeros auxilios.
Miembros del Cuerpo de Bomberos confirmaron que 19 personas resultaron heridas, de las cuales cinco se encontraban en estado delicado. Todas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, algunos pasajeros le habrían pedido al conductor que redujera la velocidad; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Tras el vuelco, la desesperación se apoderó de los ocupantes del autobús, quienes comenzaron a salir por las ventanas de la unidad, que quedó con las llantas hacia arriba a un costado de la carretera.
Residentes del sector y conductores que transitaban por la zona fueron los primeros en auxiliar a las víctimas mientras esperaban la llegada de los cuerpos de socorro.
Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos trasladaron a los heridos a distintos centros asistenciales.
Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informaron que realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente y deducir las responsabilidades correspondientes.
Lista de heridos
1. Efraín Astul Cruz Amador (33 años) Sulaco, Yoro
2. Daniela Nicol Hernández (27 años) Las Lomitas, Yoro
3. Marta Jackeline Archaga (29 años) Sulaco, Yoro
4. Nazareth Pavón (18 años) Sulaco, Yoro
5. Daneli Karolina Velásquez (39 años) Jalapa, Yorito, Yoro
6. Gerson Yovani Archaga (28 años) San Antonio, Sulaco, Yoro
7. Ana Rosa Cruz (66 años) San Antonio, Sulaco, Yoro
8. Santos Maritza Cruz (38 años) Sulaco, Yoro
9. Faustino Mejía (76 años) La Sabana de San Pedro, Yorito
10. Isaac Antonio Mejía (21 meses) Sulaco, Yoro
11. Yenia Hernández (41 años) San Antonio, Sulaco, Yoro