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Ultiman a pareja y dejan herido a menor en Trinidad, Santa Bárbara

Las víctimas fueron ultimadas dentro de su vivienda durante la madrugada de este domingo en el barrio Las Delicias de Trinidad. La Policía busca esclarecer el móvil del crimen

Ultiman a pareja y dejan herido a menor en Trinidad, Santa Bárbara

Fotografías en vida de Alex y Mirena Rápalo, quienes fueron ultimados durante la madrugada de este domingo en Trinidad, Santa Bárbara.

TRINIDAD, SANTA BÁRBARA

Un hecho violento dejó como resultado la muerte de dos personas la madrugada de este domingo en el barrio Las Delicias, municipio de Trinidad, en el departamento de Santa Bárbara.

Una de las víctimas fue identificada como Lourdes Mirena Rápalo Rivera, mientras que el hombre respondía al nombre de Álex. Ambos fueron atacados dentro de su propia vivienda, según reportes preliminares.

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Durante el hecho violento, un menor de edad que se encontraba en el sitio resultó gravemente herido.

El niño fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni han ofrecido mayores detalles sobre quién o quienes perpetraron el doble asesinato.

Agentes policiales y equipos de investigación ya realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el doble homicidio y dar con los responsables del ataque.

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Redacción La Prensa
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