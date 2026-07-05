Ultiman a pareja y dejan herido a menor en Trinidad, Santa Bárbara

TRINIDAD, SANTA BÁRBARA

Una de las víctimas fue identificada como Lourdes Mirena Rápalo Rivera, mientras que el hombre respondía al nombre de Álex. Ambos fueron atacados dentro de su propia vivienda, según reportes preliminares.

Un hecho violento dejó como resultado la muerte de dos personas la madrugada de este domingo en el barrio Las Delicias, municipio de Trinidad, en el departamento de Santa Bárbara.

Durante el hecho violento, un menor de edad que se encontraba en el sitio resultó gravemente herido.

El niño fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni han ofrecido mayores detalles sobre quién o quienes perpetraron el doble asesinato.

Agentes policiales y equipos de investigación ya realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el doble homicidio y dar con los responsables del ataque.