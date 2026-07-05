Cientos de mariposas vuelan sobre Tegucigalpa: esto dice un experto sobre su migración

Tegucigalpa, Honduras

El espectáculo ha llamado la atención de los pobladores de la capital, ya que la mariposa Eunica monima se agrupa en grandes cantidades para completar su ciclo migratorio. Para conocer las causas de este comportamiento, se consultó al biólogo y especialista en entomología Luis Antonio Méndez Vallejo.

Desde hace varias semanas, decenas de mariposas de color púrpura oscuro sobrevuelan los cielos de Tegucigalpa y Comayagüela, capital de Honduras. No se trata de un fenómeno aislado, sino de la migración anual de estos insectos.

"Es un fenómeno muy frecuente debido a las condiciones ambientales que se presentan, especialmente las altas temperaturas y la llegada de la temporada lluviosa", explicó el especialista.

"Lo que se ha podido ver en las últimas semanas es una migración. Pasaron todo el proceso de la metamorfosis y andan buscando fuentes de alimento. Estos insectos han estado en Honduras y se han podido observar desde Choluteca hasta Tegucigalpa", explicó Méndez Vallejo.

El biólogo añadió que este fenómeno ya se había registrado anteriormente, aunque no con la intensidad actual. "Estas mariposas pasan por estas áreas y lo que ha ocurrido es que hubo un incremento considerable de la población. Ya había pasado antes, pero no era tan llamativo como ahora por la gran cantidad", dijo.

El experto afirmó que las mariposas no representan ningún riesgo para la población. Por el contrario, consideró que constituyen "un espectáculo para poder observar por parte de los seres humanos".

Además, señaló que este fenómeno suele presentarse con la llegada de las lluvias, entre mayo y julio, cuando las condiciones climáticas favorecen la proliferación y migración de estos insectos.

"La gente, al ver las mariposas oscuras, cree que son sinónimo de luto, pero no lo son. Con la llegada de las lluvias se presenta este fenómeno. El año pasado también ocurrió, aunque en una menor cantidad de mariposas", recordó.

"Nosotros las pudimos ver hace tres semanas en San Lorenzo y había una gran abundancia de mariposas. Son especies nativas de México y Centroamérica. Muchas de ellas nacieron en la capital, se desplazaron y ahora lo que estamos viendo es que se están moviendo nuevamente; otras provienen de zonas cercanas a Tegucigalpa", aseguró.