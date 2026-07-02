Policía rescata a mono aullador abandonado tras persecución en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un mono aullador fue rescatado por agentes de la Unidad Metropolitana de Policía No. 7 (Umep-7) luego de ser abandonado dentro de una mochila por dos individuos que huyeron al notar la presencia policial durante un patrullaje preventivo en San Pedro Sula. El hecho ocurrió en horas de la madrugada sobre la 33 calle, a inmediaciones de la colonia Islas del Progreso, mientras los agentes realizaban recorridos de vigilancia como parte del plan Barrios y Comunidades Seguras.

Según el informe policial, los sospechosos emprendieron la huida al percatarse de la presencia de los uniformados, dejando abandonada la mochila. Al inspeccionarla, los policías encontraron en su interior un mono aullador, especie considerada en peligro de extinción. De inmediato, el animal fue puesto bajo resguardo y trasladado a la Posta Policial de Sunseri, donde recibió alimentación y los cuidados necesarios mientras se coordinaba su entrega al Instituto de Conservación Forestal (ICF).