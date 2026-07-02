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Policía rescata a mono aullador abandonado tras persecución en San Pedro Sula

El ejemplar fue encontrado dentro de una mochila abandonada y quedó bajo resguardo policial para su posterior entrega a las autoridades competentes.

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 14:57 -
  • Laura Amaya
Policía rescata a mono aullador abandonado tras persecución en San Pedro Sula

Los policías lo encontraron en el interior de una mochila un mono aullador, especie considerada en peligro de extinción.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

Un mono aullador fue rescatado por agentes de la Unidad Metropolitana de Policía No. 7 (Umep-7) luego de ser abandonado dentro de una mochila por dos individuos que huyeron al notar la presencia policial durante un patrullaje preventivo en San Pedro Sula.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada sobre la 33 calle, a inmediaciones de la colonia Islas del Progreso, mientras los agentes realizaban recorridos de vigilancia como parte del plan Barrios y Comunidades Seguras.

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Según el informe policial, los sospechosos emprendieron la huida al percatarse de la presencia de los uniformados, dejando abandonada la mochila.

Al inspeccionarla, los policías encontraron en su interior un mono aullador, especie considerada en peligro de extinción.

De inmediato, el animal fue puesto bajo resguardo y trasladado a la Posta Policial de Sunseri, donde recibió alimentación y los cuidados necesarios mientras se coordinaba su entrega al Instituto de Conservación Forestal (ICF).

El ejemplar recibió alimentación y los cuidados necesarios mientras se coordinaba su entrega al Instituto de Conservación Forestal.

El ejemplar recibió alimentación y los cuidados necesarios mientras se coordinaba su entrega al Instituto de Conservación Forestal.

 (Foto: Cortesía )
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Las autoridades destacaron que la rápida intervención permitió salvaguardar la integridad del ejemplar y evitar que continuara siendo víctima de la tenencia o el tráfico ilegal de fauna silvestre, una actividad que representa una amenaza para la biodiversidad del país.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de fortalecer las acciones contra los delitos ambientales y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso relacionado con la captura, comercialización o posesión ilegal de especies silvestres protegidas.

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Redacción web
Laura Amaya

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