¿Se quedó sin TPS? Esto es lo que debe hacer ahora si es hondureño en Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras

Con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos, una de las principales dudas entre los afectados es qué hacer ahora. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional elaboró una guía informativa con recomendaciones para proteger sus derechos y revisar posibles alternativas migratorias. El documento advierte que se trata de información general y que cada caso debe ser evaluado por un abogado.

La guía advierte que el permiso de trabajo o EAD basado en TPS ya no es válido después del 9 de febrero. Sin embargo, quienes tengan otra solicitud migratoria en trámite, como asilo o ajuste de estatus, deben consultar con un abogado si existe otro documento que los autorice a trabajar legalmente. A continuación las 10 preguntas y respuestas que muchos tepesianos deben estar haciéndose ahora que es definitiva la cancelación del TPS:

¿Debo buscar un abogado?

Sí. Cancillería recomienda buscar un abogado de inmigración con licencia o una organización reconocida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También menciona organizaciones como Carecen, ACLU, NDLON y la Alianza Nacional TPS como opciones de orientación gratuita o de bajo costo. La guía advierte que no se debe pagar a “notarios”, “tramitadores” o personas que prometan conseguir una residencia en pocos meses o aseguren tener contactos dentro de Migración. También recomienda no firmar ningún documento que no se comprenda completamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué documentos debo guardar?

La recomendación es conservar prácticamente todo el historial migratorio: permisos de trabajo, recibos del TPS, aprobaciones anteriores, incluso si ya vencieron. También deben recopilarse pruebas de residencia en Estados Unidos, como recibos de servicios públicos, contratos de alquiler, declaraciones de impuestos, expedientes escolares y registros médicos. Además, el pasaporte hondureño debe mantenerse vigente y, si la persona cambió de domicilio, debe actualizar su dirección ante USCIS mediante el formulario AR-11. La Cancillería aconseja no destruir los documentos antiguos del TPS, pues pueden servir como prueba del tiempo que la persona lleva viviendo en Estados Unidos.

¿Existen otras formas de obtener un estatus legal?

Podrían existir, dependiendo del caso. La guía recomienda consultar con un abogado sobre una posible residencia si la persona está casada con un ciudadano estadounidense. También indica que los hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años pueden presentar una petición por sus padres. Otra posibilidad puede surgir a través del empleador, mediante una visa de trabajo. También se recomienda consultar sobre asilo si existen razones de seguridad que impidan regresar a Honduras. El documento señala además que haber ingresado alguna vez con un permiso de Advance Parole podría abrir otras posibilidades migratorias.

¿Puedo enviar una solicitud migratoria por mi cuenta para ganar tiempo?

La Cancillería desaconseja hacerlo. La guía advierte que una solicitud mal presentada podría incluso activar un proceso de deportación. También recomienda no presentar solicitudes sin fundamento únicamente para intentar prolongar la estadía en Estados Unidos.

¿Puedo seguir trabajando con el permiso del TPS vencido?

No. El documento indica que continuar trabajando con un permiso vencido puede traer consecuencias tanto para el trabajador como para el empleador. También advierte que nunca se deben comprar números de Seguro Social, identificaciones o permisos de trabajo falsos. La guía recomienda conservar los talones de pago y continuar cumpliendo con las obligaciones tributarias, pues esa documentación puede resultar importante en futuros procesos migratorios.

¿Cómo evitar estafas migratorias?

Cancillería aconseja verificar cualquier información en fuentes oficiales, especialmente los consulados hondureños, la Embajada de Honduras en Washington y USCIS. También recomienda exigir recibos por cualquier pago realizado. La guía alerta que USCIS no llama por teléfono para pedir dinero. Además, recomienda no proporcionar el número de Seguro Social por teléfono o WhatsApp, ni enviar dinero a desconocidos mediante Zelle, Cash App o efectivo.

¿Qué debo preparar si tengo hijos o familia en Estados Unidos?

La recomendación es elaborar un plan familiar. Entre las medidas sugeridas está dejar firmado un poder legal o Power of Attorney, establecer por escrito quién cuidaría de los hijos menores en caso de emergencia y procurar que una persona de confianza tenga acceso a las cuentas bancarias.

También se recomienda tramitar el pasaporte estadounidense de los hijos nacidos en ese país y hablar con los hijos mayores sobre qué hacer en caso de una emergencia. La Cancillería aconseja no vender precipitadamente una casa o un vehículo por miedo y no firmar una salida voluntaria sin haber consultado previamente a un abogado.

¿Puedo salir de Estados Unidos mientras reviso mi situación?

La guía advierte que no se debe salir de Estados Unidos sin un permiso oficial de Advance Parole, porque existe el riesgo de que la persona no pueda volver a ingresar.

¿Qué hago si me detienen agentes migratorios?

La Cancillería recomienda tener memorizado el número de teléfono de un abogado y de un familiar. También recuerda que la persona tiene derecho a guardar silencio y puede pedir hablar con su abogado. El documento aconseja pedir una orden firmada por un juez antes de abrir la puerta a un oficial y contactar al consulado hondureño. También advierte que no se debe firmar ningún documento sin asesoría legal, especialmente si contiene términos como “salida voluntaria” o “renuncia a derechos”.

¿Dónde pueden pedir ayuda los hondureños?