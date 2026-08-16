Hondureños en Estados Unidos todavía tienen opciones ante el final definitivo del TPS

San Pedro Sula, Honduras

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) volvió a advertir que la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) ya está vigente para ciudadanos de países cuya protección fue cancelada y lanzó un mensaje directo a quienes no cuentan con otra autorización para permanecer en territorio estadounidense: deben salir del país o enfrentar una eventual deportación. Para los hondureños, el escenario implica que el TPS dejó de ser por sí solo una protección contra la deportación y una base para mantener autorización de empleo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) mantiene a Honduras entre los países cuya designación y beneficios asociados fueron terminados, luego de una larga disputa judicial alrededor de la decisión adoptada por el Gobierno estadounidense.

El TPS fue concedido originalmente a Honduras después de la devastación provocada por el huracán Mitch y permitió durante más de dos décadas que miles de hondureños permanecieran y trabajaran legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, el DHS determinó en 2025 que las condiciones que dieron origen a la designación ya no justificaban mantenerla. La terminación del programa no significa que todos los hondureños anteriormente protegidos por TPS sean deportados automáticamente. La situación dependerá del caso migratorio particular de cada persona. Quienes tengan residencia permanente, una solicitud de asilo, un proceso familiar, una petición migratoria u otra autorización independiente del TPS deberán regirse por las condiciones de ese trámite. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para quienes dependían exclusivamente del TPS, el panorama es diferente: deben determinar si tienen otra vía legal para permanecer en Estados Unidos o prepararse para salir del país. USCIS mantiene información específica sobre Honduras y recomienda verificar individualmente cualquier otro beneficio migratorio para el cual la persona pueda ser elegible.

Hay opciones, asegura experta en USA

Lily Maldonado, experta en temas de inmigración de de Lily Maldonado Immigration Services, explicó a LA PRENSA que la cancelación del TPS no significa que todos los hondureños beneficiarios tengan que salir inmediatamente de Estados Unidos. Señala que muchas personas podrían contar con otras alternativas migratorias, por lo que recomienda analizar cada caso de manera individual antes de asumir que la única salida es regresar a Honduras. Maldonado indica que entre los tepesianos puede haber personas que entraron legalmente a Estados Unidos, salieron del país y posteriormente volvieron a ingresar con una autorización, una circunstancia que podría abrir posibilidades para realizar un ajuste de estatus, dependiendo de las condiciones particulares de cada persona.

También menciona que quienes tengan familiares que puedan presentar una petición migratoria deben revisar si cumplen los requisitos para iniciar ese proceso.

La especialista pone especial atención en los hondureños que tienen hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años, pues estos podrían, bajo determinadas condiciones, presentar una petición a favor de sus padres.

Asimismo, advierte que existen otras circunstancias personales que podrían permitir avanzar hacia algún beneficio migratorio, pero insiste en que no existe una solución única aplicable a todos los antiguos beneficiarios del TPS.

También explica que algunas personas que ya tenían un proceso migratorio en marcha pudieron haber obtenido avances o contar con antecedentes que ahora deben ser revisados.

Por ello, recomienda acudir a un abogado de inmigración para determinar qué opciones continúan disponibles una vez cancelado el TPS.“Cada caso es diferente”, recalca Maldonado al pedir a los afectados que no tomen decisiones precipitadas.

Su recomendación es buscar asesoría legal calificada para establecer si existe alguna alternativa que les permita permanecer legalmente en Estados Unidos antes de considerar un eventual retorno a Honduras.



Entérese de las recomendaciones que da Honuduras en esta gúa

Ante esta situación, la Cancillería hondureña elaboró una Guía para hondureños bajo TPS en Estados Unidos, actualizada durante 2026, con información dirigida a las personas afectadas por los cambios en el programa. La documentación oficial plantea que pueden existir alternativas migratorias dependiendo de factores como los vínculos familiares, el tiempo de permanencia en Estados Unidos y las circunstancias particulares de cada beneficiario. La orientación del Gobierno hondureño recomienda que cada tepesiano revise su caso con asesoría migratoria calificada antes de tomar una decisión, pues haber tenido TPS durante años no crea automáticamente un derecho a residencia permanente, pero tampoco impide que una persona pueda reunir los requisitos de otro mecanismo migratorio. La guía también forma parte de las acciones emprendidas por Honduras para preparar a sus ciudadanos frente a un eventual retorno.