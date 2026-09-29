Maestra embarazada contaba los días para ser madre: “Agradezco a Dios”, el último mensaje de María Gastélum

María Fernanda Gastélum Osorio, maestra de primaria de 31 años, fue asesinada a tiros la mañana del lunes 28 de septiembre en la colonia Ampliación 12 de Octubre, en Los Mochis, Sinaloa, México, mientras se encontraba en un inmueble relacionado con su trabajo como fotógrafa.
De acuerdo con la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, un hombre ingresó al lugar y disparó contra la joven, quien recibió cinco impactos de arma de fuego: uno en el pecho, uno en un brazo y tres en la cabeza.
Tras el ataque, Fernanda fue trasladada por su esposo en un vehículo particular hacia un hospital privado de Los Mochis. Debido a la gravedad de las heridas y a su embarazo, los médicos realizaron una cesárea de emergencia.
La intervención no logró salvarlas. La joven murió a consecuencia de las lesiones y el bebé que esperaba también falleció. La Fiscalía informó que el caso será investigado bajo el protocolo de feminicidio.
La víctima cursaba el séptimo mes de embarazo y esperaba a su primer hijo junto con su esposo, con quien mantenía una relación de nueve años y estaba por cumplir tres años de matrimonio.
Además de desempeñarse como maestra de educación primaria, Gastélum desarrollaba un proyecto relacionado con la fotografía y se preparaba para abrir su propio estudio. La fotografía era una de sus pasiones y formaba parte de los planes que construía junto a su familia.
Personas cercanas a la familia recordaron que el domingo anterior al crimen Fernanda había compartido una comida en la playa con sus seres queridos. Después regresó a casa para preparar, junto con su esposo, la habitación del bebé que esperaban.
El lunes, según la información oficial, se encontraba en el espacio de trabajo relacionado con la fotografía cuando ocurrió el ataque. El inmueble está ubicado en la colonia Ampliación 12 de Octubre, cerca del cruce de Juan S. Millán y Sindicatura Higuera de Zaragoza.
Las primeras versiones señalaban que un hombre armado se acercó al lugar y disparó contra ella para después escapar. La Fiscalía indicó posteriormente que el agresor habría ingresado al inmueble haciéndose pasar por otra persona para poder acceder.
Las autoridades ya cuentan con fotografías y videos relacionados con el crimen, además de material sobre el vehículo que presuntamente utilizó el atacante para huir. Esa unidad ya fue localizada y los investigadores trabajan para establecer la identidad del responsable.
La fiscal Claudia Zulema Sánchez señaló que, de manera inicial, una de las líneas de investigación apunta a que se trataría de un hecho de carácter personal. Sin embargo, esta hipótesis todavía debe ser corroborada conforme avance la investigación.
El caso también generó versiones difundidas por personas cercanas a la familia, quienes señalaron que Fernanda había llegado al negocio acompañada de una sobrina, quien la acompañaría posteriormente a una revisión con el ginecólogo.
Según ese relato, dos personas que se presentaron como empleados de una empresa de telecomunicaciones llegaron al establecimiento y preguntaron por la dueña del negocio. La versión sostiene que la propietaria pidió a Fernanda atenderlos y posteriormente se retiró hacia la parte posterior.
Las personas cercanas a la víctima también cuestionaron que las cámaras de seguridad del establecimiento estuvieran desactivadas. Estas afirmaciones corresponden a una versión difundida en redes sociales y no han sido establecidas como hechos por la Fiscalía.
Por ello, cualquier señalamiento sobre personas relacionadas con el establecimiento, las cámaras de seguridad o las circunstancias previas al ataque deberá ser esclarecido por las autoridades y no constituye, hasta el momento, una conclusión oficial sobre el crimen.
Tras el ataque, la zona fue acordonada y personal investigador y pericial realizó diligencias para recabar indicios. Las imágenes y demás elementos obtenidos forman parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrió la agresión.
La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES), donde Fernanda estudió la Licenciatura en Educación Primaria, expresó sus condolencias tras conocer su muerte. Compañeros, amistades y personas que dijeron haber compartido con ella también publicaron mensajes de duelo.
El asesinato provocó además pronunciamientos de colectivas feministas de Ahome, entre ellas Sororas y Violetas Ingobernables, que exigieron justicia y una investigación con perspectiva de género.
Las organizaciones pidieron que el caso sea investigado bajo el protocolo correspondiente, que se identifique a quien resulte responsable y que se evite la revictimización de la joven y su familia.
La activista mochitense Erika Acosta también demandó una investigación inmediata y transparente, así como la identificación y captura de quien resulte responsable. Además, solicitó acompañamiento legal y psicológico para la familia y protección para el esposo de la víctima.
Una de las últimas publicaciones personales de Fernanda que volvió a circular después del crimen fue realizada el 12 de agosto de 2025. En ella compartió un video junto a su esposo durante una visita a la playa y le dedicó un mensaje por su cumpleaños, en el que agradecía a Dios por su vida y por tenerlo a su lado.