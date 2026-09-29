Lo que pasó con Alexis Duarte tras terrible recaída: “Lo enchacharon” y tomaron decisión

Giro inesperado en el caso del exjugador hondureño Alexis Duarte, quien volvió a atravesar un complicado momento personal después de recaer en el consumo de alcohol y otras sustancias y pasar varios días viviendo en las calles de Tela
El exfutbolista hondureño Alexis Duarte vuelve a enfrentar uno de los momentos más complicados de su vida luego de reconocer públicamente una nueva recaída en el consumo de alcohol y otras sustancias. La situación generó preocupación entre sus familiares, allegados y aficionados que recuerdan su trayectoria en el fútbol hondureño.
Duarte había revelado recientemente que llevaba más de una semana durmiendo en las calles de Tela, Atlántida, mientras atravesaba nuevamente una difícil batalla contra las adicciones. Ante esta situación, el exjugador pidió ayuda públicamente y manifestó su deseo de iniciar otra vez un proceso de recuperación.
Ante la delicada situación que estaba enfrentando, personas cercanas decidieron intervenir y tomar una determinación para intentar ayudarlo a retomar su proceso de recuperación y alejarse nuevamente de las adicciones.
Su situación generó una rápida reacción de personas cercanas, quienes decidieron intervenir para intentar sacarlo del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba.
Según información difundida por el comunicador Ricardo Luján, Duarte fue recogido durante la mañana de este lunes para ser trasladado nuevamente a un centro de rehabilitación ubicado en San Juan Pueblo, Atlántida.
De acuerdo con los reportes conocidos, el traslado no habría sido sencillo, ya que inicialmente Duarte no habría aceptado acudir por voluntad propia. Ante esta situación, personas cercanas tuvieron que intervenir para conseguir que fuera llevado al centro de rehabilitación.
“Lo enchacharon y lo llevaron para el centro de rehabilitación que está en San Juan Pueblo”, informó una de las personas relacionadas con el caso, según lo difundido públicamente.
De esta manera, Duarte regresará a un lugar que ya conoce y que forma parte de su historia personal en la lucha contra las adicciones
San Juan Pueblo ya había sido escenario de uno de sus anteriores procesos de recuperación, cuando en 2024 permaneció en un centro de rehabilitación de esa zona con la intención de cambiar el rumbo de su vida.
En aquella oportunidad, el exfutbolista manifestó públicamente su deseo de alejarse del alcohol y las drogas y recuperar la estabilidad que había perdido. También había logrado mantenerse alejado de los vicios durante determinados períodos, aunque posteriormente volvió a enfrentar recaídas.
Ahora, su entorno busca que esta nueva oportunidad le permita retomar el camino de la recuperación. El traslado representa un nuevo capítulo en una lucha que Duarte ha enfrentado durante varios años y que nuevamente ha quedado expuesta tras la difícil situación que atravesó recientemente en las calles.
El caso ha generado preocupación entre los aficionados hondureños que recuerdan a Duarte por su etapa como futbolista profesional. Durante la década de los 90 y los primeros años de los 2000, el exmediocampista fue uno de los jugadores destacados del fútbol nacional.
A lo largo de su carrera defendió los colores de Petrotela, Platense, Marathón, Vida y Deportes Savio, entre otros clubes, dejando su huella en diferentes etapas de la Liga Nacional.
Su talento también le permitió formar parte de equipos importantes y convertirse en un futbolista reconocido por los seguidores del balompié hondureño
Sin embargo, lejos de las canchas, Duarte ha tenido que afrontar durante los últimos años una batalla personal que ha marcado profundamente su vida.
Ahora, sus allegados esperan que este nuevo proceso de rehabilitación le permita encontrar nuevamente estabilidad y recuperar su vida. Alexis Duarte tendrá por delante otro desafío lejos de las canchas, con la esperanza de dejar atrás las adicciones y comenzar nuevamente.
Más allá de su situación actual, Duarte dejó una huella importante en el fútbol hondureño. Durante la década de los 90 y los primeros años de los 2000, fue un jugador reconocido en la Liga Nacional y defendió los colores de diferentes clubes del país.
La nueva oportunidad representa un paso importante para Alexis Duarte, aunque el camino hacia la recuperación será un proceso que deberá afrontar con acompañamiento profesional y el respaldo de las personas que permanecen a su lado.
Mientras tanto, el exjugador hondureño permanece nuevamente bajo atención en un centro de rehabilitación, con la esperanza de comenzar una nueva etapa y dejar atrás una situación que durante los últimos días volvió a encender las alarmas entre quienes conocen su historia.