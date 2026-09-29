10 candidatas favoritas para ganar el Miss Grand International 2026

La carrera por la corona de Miss Grand International 2026 entra en una etapa cada vez más intensa y varias candidatas han comenzado a captar la atención por su desempeño, presencia escénica, proyección internacional y actividad en redes sociales. Entre ellas destacan representantes de Guatemala, República Checa, Tanzania, Cuba y Venezuela, además de otras cinco delegadas que buscan consolidarse antes de la gran final.
Una de las figuras que más comentarios genera es Ximena Carrillo, representante de Guatemala. La modelo y estudiante de Marketing ha construido experiencia en concursos internacionales y, durante los primeros días de la concentración, ha destacado en diferentes actividades del certamen. La organización la identifica además como creadora de contenido y atleta nacional.
Desde África, Tanzania cuenta con Jihan Mohin Dimachk, una candidata con experiencia internacional en modelaje y que ha vivido en distintos países. La propia representante explica que su historia está marcada por sus raíces tanzanas y libanesas y por experiencias en Tanzania, Líbano, Mozambique y China, elementos que forman parte de su propuesta dentro del concurso.
República Checa también aparece entre las candidatas que han despertado interés. Dominika Alagia —identificada en algunas fuentes del certamen con una variante de su nombre— ha llamado la atención por su desenvolvimiento frente a las cámaras y su presencia digital. En la lista oficial de participantes de "Miss Grand International", la representante checa figura como Hana Dědková.
Cuba, por su parte, está representada por Alyanni T. Gomez, quien también ha conseguido llamar la atención por su propuesta visual y su desenvolvimiento ante las cámaras. La candidata figura oficialmente entre las participantes de la edición 2026 y forma parte del grupo de delegadas latinoamericanas que han ganado protagonismo durante las actividades previas a la final.
Otra de las participantes que concentra miradas es Lady Di Mosquera, de Venezuela. Su experiencia en concursos, el trabajo sobre la pasarela y la capacidad para desenvolverse con diferentes estilos aparecen entre los elementos que la han colocado dentro de las candidatas señaladas por seguidores y especialistas del certamen como figuras a observar.
Ecuador también tiene una representante que ha optado por una imagen diferenciada. Shyare Andrade ha llamado la atención por su característico cabello corto y su personalidad frente a las cámaras. Su nombre apareció además entre las participantes destacadas por medios especializados durante algunas de las primeras actividades oficiales de "Miss Grand International 2026".
Estados Unidos cuenta con Victoria Oluwakotanmi, mientras que Tailandia compite con Patthama Jitsawat. En ambos casos, sus candidaturas combinan experiencia dentro de la preparación del certamen con una importante presencia durante las actividades de la edición que se desarrolla en territorio tailandés. La organización oficial incluye a ambas entre las participantes de este año.
Uruguay también se mantiene en el radar con Francie Millán, quien ha destacado por su constancia y una imagen elegante durante las actividades oficiales.
España, entretanto, está representada por Alba María Ruiz, otra de las candidatas latinoeuropeas que ha conseguido mantenerse dentro de las conversaciones en torno a las participantes con posibilidades de avanzar en las diferentes etapas.
La atención sobre estas candidatas llega mientras el concurso avanza hacia sus momentos decisivos. Este 29 de septiembre se realizó la competencia de traje de baño, una de las actividades que forma parte de la agenda previa a la final y que reunió a las participantes en Bangkok. Posteriormente, las candidatas tendrán una entrevista con el jurado el 4 de octubre antes de acercarse a la noche decisiva.
Para Honduras, la competencia también tiene un interés particular con la participación de Emely Alemán. La representante catracha, originaria de Catacamas, logró ubicarse en el Top 15 del "Grand Talent" después de una presentación que combinó canto y baile. Aunque no avanzó al Top 7 de esa categoría, continúa participando en las actividades del certamen y en el país se espera un triunfo de la compatriota, que desde ya llena de orgullo por su compromiso, pasión y por destacar la belleza hondureña.