10 candidatas favoritas para ganar el Miss Grand International 2026

Para Honduras, la competencia también tiene un interés particular con la participación de Emely Alemán. La representante catracha, originaria de Catacamas, logró ubicarse en el Top 15 del "Grand Talent" después de una presentación que combinó canto y baile. Aunque no avanzó al Top 7 de esa categoría, continúa participando en las actividades del certamen y en el país se espera un triunfo de la compatriota, que desde ya llena de orgullo por su compromiso, pasión y por destacar la belleza hondureña.