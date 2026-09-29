Miss Grand Honduras busca avanzar: así puede apoyarla en Instagram

Honduras vuelve a tener una oportunidad de avanzar en la competencia de "Miss Grand International", esta vez a través de la segunda ronda de "Country’s Power of the Year", dinámica en la que la candidata hondureña forma parte del Grupo C y necesita el respaldo de sus seguidores para mantenerse entre las dos participantes que avanzarán a la siguiente etapa.
La organización de "Miss Grand International" informó que las 40 concursantes que continúan en competencia fueron distribuidas al azar en cuatro grupos de 10 participantes. En cada grupo, únicamente las dos candidatas que obtengan los mejores resultados pasarán a la siguiente ronda, por lo que el apoyo de los seguidores durante este período resulta clave para la clasificación.
Miss Grand Honduras comparte el Grupo C con las representantes de Bangladesh, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Myanmar, Nepal, Filipinas y Estados Unidos. La votación comenzó el 28 de septiembre a las 5:00 p. m. (GMT+7) y permanecerá abierta durante 48 horas, hasta el 30 de septiembre a las 5:00 p. m. (GMT+7).
Para Honduras, la hora límite corresponde a las 4:00 a. m. del 30 de septiembre, debido a la diferencia de horario entre Honduras y Tailandia. Esto significa que el tiempo para respaldar a la representante catracha es limitado y que las interacciones realizadas después del cierre ya no serán tomadas en cuenta para esta ronda.
Uno de los aspectos más importantes de esta dinámica es que el 95 % de la puntuación corresponde a los nuevos seguidores que consiga cada publicación de votación durante el período establecido. El 5 % restante se obtiene mediante las interacciones registradas en esas publicaciones oficiales.
El sistema también asigna valores específicos a cada interacción. Cada "Me gusta" representa un punto, mientras que cada "Comentario" suma un punto y cada "Repost" equivale a dos puntos. Sin embargo, estas acciones representan únicamente el 5 % de la puntuación total, por lo que el crecimiento de seguidores tiene el mayor peso en el resultado.
Para participar, los seguidores deben ingresar a la cuenta oficial de "Miss Grand International" en Instagram y localizar la publicación correspondiente a la segunda ronda de "Country’s Power of the Year". Antes de poder comentar y participar en la dinámica, es indispensable seguir la cuenta oficial de la organización.
Una vez cumplido este requisito, el público puede interactuar con la publicación oficial correspondiente a Miss Grand Honduras. La organización recomienda realizar el proceso directamente desde su cuenta de Instagram, ya que únicamente serán considerados los datos registrados en las publicaciones oficiales durante el período establecido para la votación.
La organización explicó que los resultados serán calculados a partir de los datos obtenidos mediante Instagram Insights. Las cifras de nuevos seguidores y las interacciones serán procesadas proporcionalmente para determinar la puntuación final de cada candidata. En caso de empate, avanzará la participante que tenga una mayor puntuación correspondiente a nuevos seguidores.
La segunda ronda representa, por tanto, una nueva oportunidad para que los seguidores de Honduras se movilicen en redes sociales y acompañen a su representante en la competencia internacional. Para quienes desean respaldarla, seguir la cuenta oficial, participar en la publicación de votación y compartirla con otros usuarios son acciones que pueden contribuir a aumentar su alcance y participación dentro de esta dinámica.