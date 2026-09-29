Miss Grand Honduras busca avanzar: así puede apoyarla en Instagram

La segunda ronda representa, por tanto, una nueva oportunidad para que los seguidores de Honduras se movilicen en redes sociales y acompañen a su representante en la competencia internacional. Para quienes desean respaldarla, seguir la cuenta oficial, participar en la publicación de votación y compartirla con otros usuarios son acciones que pueden contribuir a aumentar su alcance y participación dentro de esta dinámica.