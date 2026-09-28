  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre

Estos lugares de las zonas norte, centro y sur de Honduras no tendrán energía eléctrica este martes 29 de septiembre

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 14:11 -
  • Moises Danoespi
Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
1 de 12

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 29 de septiembre del presente año.
Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
2 de 12

Entre las áreas afectadas se encuentran la zona norte, centro y sur del país.
Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
3 de 12

La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
4 de 12

El ente estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
5 de 12

La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
6 de 12

Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
7 de 12

En el Distrito Central del departamento de Francisco Morazán estos serán los barrios y colonias afectados en un horario de 8:00 am a 4:00 pm.
Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
8 de 12

En el departamento de Olancho, municipio de Dulce nombre de Culmí, estas son las zonas que no tendrán energía eléctrica.

Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
9 de 12

Para la zona norte en San Pedro Sula estos son los barrios y colonias que no tendrán servicio eléctrico en un horario de 8:00 am a 4:00 pm.

Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
10 de 12

Mientras que en estas zonas de San Pedro Sula el corte de energía será de 8:45 am a 2:45 pm.
Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
11 de 12

En la zona sur, en el departamento de Valle, estos son los municipios que no tendrán electricidad en un horario de 5:00 pm a 8:00 pm.
Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre
12 de 12

Las autoridades recomiendan a la población que habita en estos lugares antes mencionados a tomar las medidas correspondientes.

Cargar más fotos