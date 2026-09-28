Lugares de Honduras sin energía este martes 29 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 29 de septiembre del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran la zona norte, centro y sur del país.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
El ente estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central del departamento de Francisco Morazán estos serán los barrios y colonias afectados en un horario de 8:00 am a 4:00 pm.
En el departamento de Olancho, municipio de Dulce nombre de Culmí, estas son las zonas que no tendrán energía eléctrica.
Para la zona norte en San Pedro Sula estos son los barrios y colonias que no tendrán servicio eléctrico en un horario de 8:00 am a 4:00 pm.
Mientras que en estas zonas de San Pedro Sula el corte de energía será de 8:45 am a 2:45 pm.
En la zona sur, en el departamento de Valle, estos son los municipios que no tendrán electricidad en un horario de 5:00 pm a 8:00 pm.
Las autoridades recomiendan a la población que habita en estos lugares antes mencionados a tomar las medidas correspondientes.