Josué Nehemías ya está en El Salvador para recibir tratamiento por su cardiopatía

El niño hondureño Josué Nehemías Cruz, de 11 años, ya se encuentra en El Salvador, donde recibirá atención médica especializada debido a la compleja cardiopatía que padece.
El menor, originario del departamento de Santa Bárbara, fue recibido este lunes 28 de septiembre por personal médico salvadoreño en el punto fronterizo de El Poy, entre Honduras y El Salvador.
Una ambulancia llegó hasta la frontera para recibir a Josué y trasladarlo hacia un centro hospitalario salvadoreño, donde será evaluado por especialistas para determinar las condiciones de su corazón y el tratamiento que requiere.
Josué fue diagnosticado con una cardiopatía cardiopulmonar severa y dextrocardia, una condición en la que el corazón se encuentra ubicado en el lado derecho del tórax, en lugar de su posición habitual.
De acuerdo con el relato de sus padres, los médicos les explicaron que el corazón del menor presenta dificultades para bombear suficiente sangre al organismo, situación que también le ha provocado problemas de oxigenación.
La familia había buscado durante meses una alternativa para que Josué pudiera ser valorado por especialistas fuera de Honduras, debido a la complejidad de su condición y a las limitaciones para acceder al tratamiento que necesita.
La madre del menor, María Diomedes Cruz, contó que Josué permaneció internado durante ocho días en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, pero la intervención quirúrgica no pudo realizarse debido a las condiciones de salud que presentaba.
Ante esta situación, la familia hizo público su caso y solicitó ayuda para trasladar al niño a otro país. La petición llegó hasta El Salvador, donde un cardiólogo pediatra identificado como Mauricio Delgado se comunicó con los padres y ofreció valorar al menor en la red hospitalaria pública salvadoreña.
“No, ya decidí que voy para El Salvador y mis palabras no vuelven atrás”, respondió la madre cuando recibió una propuesta del presidente hondureño Nasry Asfura para que Josué continuara su atención en Honduras.
El padre del menor también ha acompañado el proceso de búsqueda de atención médica y, junto con María, ha expresado su preocupación por el estado de salud de su hijo y la esperanza de encontrar una alternativa que le permita mejorar su condición.
El caso de Josué se ha conocido ampliamente en las redes sociales. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ofreció apoyo para facilitar su atención, mientras que el Gobierno hondureño también manifestó su disposición de colaborar con la familia.
Ahora, Josué permanece en territorio salvadoreño acompañado por su familia y será sometido a las evaluaciones médicas correspondientes. Los especialistas deberán determinar, a partir de los estudios, cuáles son las opciones de tratamiento para su compleja condición cardíaca.