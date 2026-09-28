Transportistas protestan en la zona norte por los altos costos de los combustibles

Transportistas mantienen este lunes 28 de septiembre protestas y tomas de carretera en distintos puntos de la zona norte de Honduras, en rechazo al incremento en los precios de los combustibles.
Las acciones han provocado interrupciones en el tránsito vehicular desde horas de la mañana, principalmente en sectores de Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, donde conductores han bloqueado los principales bulevares.
En Choloma, Cortés, se reportaron tomas en las colonias El Cedén y 11 de Septiembre, afectando el desplazamiento vehicular en la vía que conecta Puerto Cortés con San Pedro Sula.
Otro de los puntos donde se registró una protesta es Dos Caminos, Villanueva, sobre la carretera CA-5, una de las principales vías que conecta la zona norte con Tegucigalpa.
Asimismo, se reportó una toma en el bulevar del Este, en el sector de La Planeta, en San Pedro Sula, donde la circulación vehicular también se ha vio afectada.
Las protestas ocurren el mismo día en que entró en vigencia una nueva estructura de precios de los combustibles, con aumentos en las gasolinas, el diésel, el queroseno y el gas licuado de petróleo vehicular.
En San Pedro Sula, la gasolina súper pasó a L148.69 por galón, la regular a L130.98 y el diésel a L149.20, de acuerdo con los precios oficializados por la Secretaría de Energía.
El Gobierno elevó de 65 % a 70 % el apoyo económico temporal aplicado a la gasolina regular y al diésel, pero la medida poco o nada suaviza los nuevos incrementos que entraron en vigor este lunes.
La dirigencia nacional del transporte había señalado que no existía una convocatoria oficial a un paro este lunes, aunque reconoció que transportistas de San Pedro Sula y otros sectores de la zona norte contemplaban realizar protestas debido al impacto del precio de los carburantes.
Los bloqueos han generado congestionamiento en diferentes sectores de la zona norte, mientras los transportistas demandan respuestas de las autoridades ante el incremento de los costos de operación y el impacto que el precio de los combustibles tiene sobre el transporte y otras actividades económicas.