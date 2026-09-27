Costa Rica vuelve a quedar en ridículo y apunta al descenso: señalan a Honduras

La prensa deportiva de Costa Rica y las redes sociales explotaron después de una nueva derrota, que volvió a dejar una imagen preocupante en la Liga de Naciones de Concacaf. Esta vez, el combinado costarricense cayó 2-0 ante Haití y encadenó su segundo tropiezo en el torneo.
La derrota ante Haití representa un nuevo golpe para una selección que llegaba obligada a reaccionar tras el inesperado revés sufrido anteriormente ante Curazao.
Los principales medios costarricenses no ocultaron su preocupación por el momento que atraviesa la Tricolor, mientras que en las redes sociales los aficionados reaccionaron con fuertes críticas después de otro resultado negativo.
Costa Rica no encontró respuestas durante el encuentro y terminó cediendo ante un Haití que aprovechó sus oportunidades y golpeó en momentos importantes. El 2-0 dejó a los costarricenses con un panorama muy complicado dentro de su grupo y obligados a reaccionar en sus próximos compromisos si todavía quieren mantener con vida sus aspiraciones.
Los medios de comunicación de Costa Rica no perdonaron a la Selección Nacional después de la derrota 2-0 ante Haití y reflejaron la enorme preocupación que existe alrededor del equipo dirigido por Fernando “Bocha” Batista.
La preocupación va más allá de la clasificación a los cuartos de final. El conjunto costarricense también enfrenta consecuencias importantes de cara a la próxima Copa Oro y su permanencia en la Liga A de la Nations League. Una mala combinación de resultados podría dejar a Costa Rica fuera del torneo regional y también comprometer su continuidad en la máxima categoría de la competición.
El nuevo fracaso provocó que las críticas hacia Batista aumentaran considerablemente. El entrenador argentino ya estaba bajo presión después de la derrota ante Curazao y ahora deberá encontrar soluciones rápidamente para intentar cambiar la dinámica de un equipo que acumula resultados adversos en un momento especialmente delicado.
Prensa de Costa Rica no perdona a sus selección tras la debacle.
La derrota ante Haití adquiere todavía mayor relevancia por las consecuencias que puede tener para Costa Rica. La Tricolor quedó muy comprometida en su lucha por avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones y ahora necesita resultados positivos para evitar que la situación se complique todavía más.
Yashin Quesada de Costa Rica.
Además, el panorama trasciende la clasificación en el torneo. La posición de Costa Rica también tiene implicaciones de cara a la próxima Copa Oro y a la permanencia en la Liga A de la Concacaf. Por ello, la prensa y los aficionados entienden que los próximos compromisos tendrán un enorme peso para definir el rumbo de la selección.
Chepe Bomba de Panamá dejó su punto de vista.
"Otro desastre", señalan al dar su punto de vista sobre la selección de Costa Rica.
La prensa deportiva de Honduras también dejó su opinión sobre la caída de Costa Rica ante Haití.
El resultado llamó especialmente la atención en territorio hondureño porque ocurre mientras la Bicolor también afronta un momento de presión en la misma competición. La prensa catracha ha seguido de cerca los tropiezos de los principales rivales de Centroamérica y el panorama que dejan los primeros partidos de la Nations League
German Alvarado de LA PRENSA de Honduras.
Mauricio Kawas de Honduras.
Desde Honduras, los medios deportivos hicieron eco del complicado momento que atraviesa el combinado costarricense, destacando que el equipo dirigido por Fernando Batista quedó en una situación delicada dentro del Grupo A. La derrota ante Haití aumenta la presión sobre el entrenador y deja a Costa Rica con un margen de error muy reducido para sus próximos compromisos.
En Costa Rica, el golpe fue todavía más fuerte: medios locales describieron el escenario como una crisis y señalaron que la derrota ante Haití complica tanto la continuidad en la Liga de Naciones como las posibilidades relacionadas con la clasificación a la Copa Oro 2027.