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Vozinha impacta al revelar pesadilla y toma decisión: "Quiero mi vida de antes"

El portero pasó de convertirse en uno de los grandes héroes del Mundial 2026 a vivir semanas complicadas tanto dentro como fuera de las canchas.

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 17:44 -
  • German Alvarado
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Pocas semanas después de escribir una de las páginas más importantes de su carrera en el Mundial 2026, Vozinha se encontró con una realidad completamente distinta.

 Fotos Instagram.
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El veterano guardameta, que brilló con la camiseta de Cabo Verde y se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo, atraviesa ahora un momento complicado que podría tener repercusiones tanto en su futuro a nivel de clubes como con la selección de su país.
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A sus 40 años, Vozinha fue una de las figuras más destacadas de Cabo Verde durante su histórica participación en el Mundial 2026, el primero en la historia de la selección del “Tiburón Azul”.
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El arquero fue protagonista con varias intervenciones decisivas y ayudó a que el combinado africano avanzara hasta los dieciseisavos de final, sorprendiendo a propios y extraños con sus actuaciones.
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Uno de los momentos más recordados de su participación llegó ante España, vigente campeona del mundo. Vozinha mantuvo su portería en cero y realizó varias intervenciones de gran nivel para permitir que Cabo Verde consiguiera un histórico empate sin goles ante una de las selecciones más poderosas del planeta.
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Su actuación generó numerosos elogios y provocó que su nombre comenzara a aparecer en el radar de diferentes clubes. Según informó el medio francés Foot Mercato, su cotización aumentó considerablemente después del Mundial.
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El impacto de su Mundial también trascendió el mercado de fichajes. Su rendimiento le permitió aparecer entre los diez candidatos al Trofeo Yashin, premio que reconoce al mejor guardameta de la temporada.
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Finalmente, Vozinha decidió continuar su carrera en Sudamérica y firmó con Colo Colo de Chile, club con el que acordó un contrato hasta diciembre.
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Vozinha inició su etapa en el conjunto chileno como suplente del joven Gabriel Maurera, de apenas 19 años. Con el paso de las semanas recuperó protagonismo y recibió su primera oportunidad como titular frente a Unión Española, en la Copa Chile, durante el pasado mes de agosto. En aquel encuentro, Colo Colo se impuso 3-0.
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Con la selección de Cabo Verde, Vozinha también vivió una noche complicada. El combinado africano perdió 3-1 frente a Malí en el inicio de su camino dentro de un grupo que también integran Ruanda y Liberia.
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En una entrevista exclusiva con The Observer, el guardameta de Colo Colo habló sobre el impacto que tuvo su actuación frente a España en su vida cotidiana y reconoció que la exposición pública modificó por completo su privacidad.
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“He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, explicó.
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El caboverdiano también reveló que tuvo que tomar algunas medidas para intentar reducir la exposición en las redes sociales.
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Después del enorme crecimiento que experimentó en su número de seguidores, decidió desactivar las notificaciones de Instagram para evitar estar constantemente pendiente de quién comenzaba a seguirlo.
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Adaptarse a esta nueva realidad no ha sido sencillo para el experimentado portero, quien reconoció que la fama tiene un lado que muchas personas desconocen. “No fue fácil volver a la normalidad”, admitió.
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Vozinha incluso fue contundente al comparar su vida actual con la que tenía antes de convertirse en una figura reconocida internacionalmente.
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“Mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, confesó.
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Para el propio Vozinha, aparecer en esa lista era algo que parecía imposible antes del Mundial. “Nunca imaginé que pudiera pasar. Era impensable, pero estoy agradecido a quienes pensaron en mí. Estar en esa lista ya es un gran honor”, afirmó.
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