Melvin Cevallos comparecerá ante los tribunales por acusación de delitos electorales

El dirigente de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos Umanzor, deberá comparecer este lunes 28 de septiembre ante los tribunales para enfrentar la audiencia inicial dentro del proceso judicial que se sigue en su contra por los presuntos delitos de coacción y amenaza electoral.
La acusación está relacionada con hechos ocurridos el 7 de julio de 2025, durante el proceso de recepción de ofertas para la contratación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que sería utilizado en las elecciones generales de noviembre de ese año.
Según el requerimiento presentado por el Ministerio Público, Cevallos habría encabezado y dirigido a un grupo de simpatizantes que se movilizó hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) mientras se desarrollaba el procedimiento. La Fiscalía sostiene que las acciones obstaculizaron la recepción de las ofertas de las empresas interesadas en participar en la contratación del sistema.
La audiencia inicial constituye una nueva etapa dentro del proceso. En esta diligencia, las partes presentarán los elementos que consideren pertinentes y el juzgado deberá valorar si existen fundamentos para que el caso avance hacia la siguiente fase judicial.
El proceso contra Cevallos avanzó el pasado 22 de septiembre, cuando un juez de Letras Penal celebró la audiencia de declaración de imputado y determinó imponerle medidas sustitutivas a la prisión.
Entre las medidas establecidas se encuentra la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante los juzgados para firmar el registro correspondiente. Por lo tanto, el dirigente enfrentará la audiencia inicial en libertad.
La defensa de Cevallos ha rechazado los señalamientos formulados en su contra. El dirigente también ha sostenido públicamente que considera el proceso una persecución política, mientras que el Ministerio Público mantiene que existen elementos para atribuirle responsabilidad por los delitos señalados.
Cevallos ha mantenido una participación activa dentro de Libre y ha estado vinculado con la coordinación de colectivos de esa organización política en Tegucigalpa y Francisco Morazán.
En 2024 anunció su intención de competir por la Alcaldía del Distrito Central dentro del movimiento Esperanza Libre. Posteriormente, durante las elecciones primarias de 2025, figuró entre los aspirantes de Libre al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Su nombre también ha estado relacionado con movilizaciones y protestas protagonizadas por colectivos del partido frente a instituciones estatales.