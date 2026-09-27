Melvin Cevallos comparecerá ante los tribunales por acusación de delitos electorales

Según el requerimiento presentado por el Ministerio Público, Cevallos habría encabezado y dirigido a un grupo de simpatizantes que se movilizó hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) mientras se desarrollaba el procedimiento. La Fiscalía sostiene que las acciones obstaculizaron la recepción de las ofertas de las empresas interesadas en participar en la contratación del sistema.