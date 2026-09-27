¿Qué pasó con Mauricio Sabillón? Su nueva vida tras gran confesión

Mauricio Sabillón es uno de esos futbolistas hondureños que dejaron una huella difícil de borrar. Conoce su actualidad.
Su nombre permanece en la memoria de los aficionados, especialmente de los seguidores del Marathón, club con el que construyó prácticamente toda su carrera y donde se convirtió en uno de los grandes referentes de la institución.
Mauricio Sabillón construyó una carrera de más de dos décadas marcada por el esfuerzo, la constancia y, sobre todo, por su profundo amor y fidelidad al Marathón, club con el que se convirtió en uno de los laterales derechos más recordados del fútbol hondureño.
El histórico defensor debutó con el conjunto verdolaga en 1999 y, salvo una breve experiencia en el extranjero, prácticamente desarrolló toda su carrera en la institución. Con el paso de los años, Sabillón dejó de ser solamente un futbolista para convertirse en uno de los grandes referentes del Marathón.
Sus destacadas actuaciones también le permitieron dar el salto a la Selección Nacional de Honduras. Con la Bicolor disputó 49 partidos internacionales y tuvo la oportunidad de representar al país en uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial.
El momento cumbre de su trayectoria llegó en 2010, cuando fue incluido en la Selección de Honduras que participó en el Mundial de Sudáfrica. Sabillón tuvo participación en aquella histórica Copa del Mundo y fue titular en el último partido de la Bicolor en el torneo, frente a Suiza, encuentro que terminó con un empate 0-0.
El lateral viajó a China para incorporarse al Hangzhou Greentown, experiencia internacional que le permitió conocer otro fútbol y competir lejos de su país.
Posteriormente regresó a Honduras para volver a vestir la camiseta del Marathón.
Después de aproximadamente 21 años de carrera profesional, Sabillón decidió ponerle punto final a su etapa como futbolista en 2016. Con su retiro comenzó una nueva vida, mucho más alejada de los reflectores y de la exigencia diaria que implica el fútbol profesional.
Durante sus primeros años después del retiro permaneció en Pinalejo, Santa Bárbara, donde había expresado su intención de dedicarse a los negocios y disfrutar de una vida más tranquila junto a su familia.
Con el paso del tiempo, diversos reportes señalaron que el exmundialista se trasladó a Estados Unidos junto a sus seres queridos. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo y son contadas las ocasiones en las que vuelve a aparecer públicamente.
Una de esas apariciones se produjo durante las celebraciones del centenario del Marathón, una fecha especial para una institución con la que Sabillón mantiene un vínculo que trascendió las canchas.
En aquella ocasión, el exjugador posó con la camiseta verdolaga junto al entonces presidente Orinson Amaya, quien falleció en diciembre de 2025.
Aunque su vida cotidiana transcurre actualmente lejos del fútbol profesional, Sabillón no se ha desligado por completo del deporte que marcó su vida. En distintas ocasiones ha participado en partidos de exhibición junto a otras leyendas y exseleccionados hondureños, reviviendo parte de aquella época en la que defendió con orgullo los colores del Marathón y de la Selección Nacional.
Hoy, lejos de los grandes estadios y de los reflectores, Mauricio Sabillón disfruta de una etapa diferente de su vida.
En charla con Diario LA PRENSA, Sabillón hizo una gran confesión tras su retiro: "No soy un santo, no te voy a negar que me gustaba tomarme mi cerveza, gracias a Dios mi vida cambió", mencionó.
Su nombre permanece ligado a una generación histórica del fútbol hondureño y, especialmente, a la historia del Marathón, club al que entregó buena parte de sus mejores años como futbolista.