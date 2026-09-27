Estos lugares de Honduras no tendrán energía este lunes 28 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este lunes 28 de septiembre del presente año.
Para este lunes 28 de septiembre, el departamento de cortés es el afectado, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias de estas zonas de San Pedro Sula.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En la ciudad de San Pedro Sula, Condomimios Habitat no tendrá energía este lunes 28 de septiembre en un horario de 8:45 am a 2:45 pm.
Sin embargo, siempre en San Pedro Sula estos barrios no tendrán energía de 9:00 am a 3:00 pm.
Las autoridades aconsejan a los habitantes de esta zona a tener las precausiones competentes.