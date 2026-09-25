Cortes de energía de este domingo 27 de septiembre en San Pedro Sula y Tegucigalpa

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó para este domingo 27 de septiembre trabajos de mantenimiento que provocarán interrupciones del servicio eléctrico en sectores de San Pedro Sula y el Distrito Central, entre las 8:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde.
En San Pedro Sula, los trabajos corresponden al circuito BER-L248, de la subestación Bermejo, donde se realizará mantenimiento general al transformador UM510 de dicha subestación.
La interrupción en este circuito está programada de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, por lo que durante ese período permanecerán sin servicio los sectores incluidos en la programación de la Enee.
Entre las zonas afectadas en San Pedro Sula se encuentran colonia Tara, colonia Colvisula, colonia Los Zorzales y colonia Los Álamos.
También se contempla la interrupción del servicio en residencial Villas Matilda, residencial El Barrial y colonia Villas San Antonio, además de otros puntos ubicados en las zonas aledañas.
El corte también comprenderá instalaciones y establecimientos como el edificio Igvanas Tara, Telesistema Hondureño, UTH, Injupemp, Altia, Altara, Unitec y Extractores Fuentes.
En el Distrito Central, la Enee programó trabajos de mantenimiento en la subestación Laínez, que afectarán tres secciones de circuito durante la misma franja horaria.
La sección del circuito LNZ-L265 tendrá una interrupción programada de 1:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, debido a los trabajos de mantenimiento en la subestación Laínez.
Los sectores comprendidos en esta sección son parte del cerro Juana Laínez, Serna, parque de pelota Lempira Reina, El Birichiche, colonia Miramontes y colonia Elvel.
La programación también contempla afectación para Elvel School y zonas aledañas, por lo que estos sectores deberán tomar en cuenta el horario establecido para los trabajos.
Otra de las secciones intervenidas será la LNZ-L278, también perteneciente a la subestación Laínez. En este caso, la interrupción está prevista entre la 1:00 de la tarde y las 6:00 de la tarde.
Los sectores comprendidos en la LNZ-L278 son colonia Altamira, parte del barrio Guadalupe, parte de colonia Alameda, Lavandería Festival y zonas aledañas.
Asimismo, la Enee realizará trabajos en la sección del circuito LNZ-L267, también entre la 1:00 de la tarde y las 6:00 de la tarde, como parte del mantenimiento programado en la subestación Laínez.
Entre los puntos que tendrán interrupción en esta sección figuran parte del cerro Juana Laínez, colonia Quezada y las bombas del Sanaa.
La suspensión del servicio en el circuito LNZ-L267 también alcanzará Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía., edificio Plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media y zonas aledañas.
La programación de la Enee contempla, en total, trabajos de mantenimiento en la subestación Bermejo, en San Pedro Sula, y en la subestación Laínez, en el Distrito Central, con horarios diferenciados según cada circuito y sección. Los usuarios de las zonas señaladas deberán considerar las interrupciones durante los períodos establecidos.