Haaland se reúne con gigante del fútbol tras escándalo del Manchester City

El Manchester City vuelve a estar en el centro de la polémica por el proceso que enfrenta por presuntas infracciones de las regulaciones económicas de la Premier League. El caso ha generado un enorme impacto en Inglaterra y, aunque todavía no se conocen las posibles sanciones que podría recibir el club, ya comienzan a surgir diferentes escenarios sobre lo que podría ocurrir si la entidad termina siendo castigada.