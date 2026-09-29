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¡En traje de baño! Así desfilaron las candidatas de Miss Grand International 2026

Glamur y belleza sobresalen en la pasarela en traje de baño del Miss Grand Internacional 2026.

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 08:47 -
  • Cinthya Ortíz
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Las concursantes lucieron coloridos bikinis y demostraron su confianza y personalidad durante sus desfiles y poses en el escenario.

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El presidente de Miss Grand International, Nawatt Itsaragrisil asisti[o al evento junto con patrocinadores e invitados especiales.

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Además de su presentación física, los jueces evaluaron aspectos como la forma de caminar, la postura y el comportamiento de las concursantes.

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Uno de los premios que genera expectativa entre los seguidores del certamen es el de «Mejor en Traje de Baño», cuyo resultado se anunciará en la gala final del evento el 10 de octubre.

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Tras la competencia de trajes de baño, las candidatas participarán en una entrevista privada el 4 de octubre con el jurado calificador.

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Las semifinales y el concurso de trajes típicos se celebrarán el 7 de octubre.

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La gran final de Miss Grand International 2026 tendrá lugar el 10 de octubre, a las 7:00 p. m., seis de la mañana en Honduras, en el Salón MGI, ubicado en el sexto piso del centro comercial Bravo BKK, en Rama 9, Tailandia.

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La gala final del concurso será transmitida por la cuenta oficial del concurso en YouTube GrandTV.

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Las actividades previas del concurso son difundidas a través de las plataformas digitales oficiales del certamen, entre ellas GrandTV en YouTube, además de las redes sociales de Miss Grand International.

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Un total de 80 candidatas de diferentes países participaron en la competencia de trajes de baño de Miss Grand International 2026, celebrada en el piso 51 del hotel Lebua at State Tower, en Silom Road, Tailandia.

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