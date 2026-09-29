Más de 100 zonas de Honduras no tendrán luz este miércoles 30 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 30 de septiembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Atlántida, Colón, Yoro y Valle, según indica el comunicado.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Los pobladores de Olanchito, Yoro, y varias comunidades de Olancho tendrán una interrupción del servicio de energía eléctrica entre las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. En Olanchito serán afectados los barrios El Centro, Arriba y Abajo, La Estación, así como las colonias Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Montefresco, Miraflores, Satélite, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre y Miranda Quezada, además del Hospital Aníbal Murillo Escobar. También abarcará las aldeas Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguan, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril y Sabanas de Ceibita. En Olancho se incluyen La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa y El Cinco.
Una suspensión del servicio eléctrico, programada entre las 8:30 de la mañana y 2:30 de la tarde, afectará a numerosas comunidades de Valle. Entre las zonas contempladas figuran las aldeas La Ceibilla, El Avispero, Sonares, El Juancho, San Antonio de Las Guarumas, El Tránsito, Llano Liso, El Refugio, La Baraja, San Rafael, Paso Real, Rincón del Terrero, El Talquezal, Puente 6 y 7, El Limón, El Guayabo 2, parte de Agua Fría, El Carreto, Resbaloso, Langue Centro, El Pital, El Hato, Luminapa, Los Llanos, Las Marías, Candelaria, Picacho, San Francisco Número 2, La Rinconada y Tempisque. También se incluyen El Volcancillo, La Arada, Santa Lucía, Langue —Los Llanos, El Hato, Las Marías, Hato Nuevo, calle a Luminapa y El Rincón—, Las Lajas, Aduana El Amatillo, Paso Hondo, El Chorro, Piedras Blancas, Santa Rita, La Coyota, Los Luises, Conchal, El Capulín, La Guacimada, El Pochote, El Monumento, La Torre, San Andrés, Guayabillas, Altos del Nancito, El Portillo, Los Almendros, Los Horcones, El Zapote, La Orilla, El Llano de Jesús, Las Lomas, El Junquillo, Santa Ana, El Platero, Goascorán, La Pital, El Chocolate, La Peña, El Rodeo, Agua Blanca, Las Uvas, La Puya, Sampito, Aramecina, Llano del Pueblo, El Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, La Albordia, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo de Agua y Talpetate.
En los departamentos de Ocotepeque y Copán, la interrupción del servicio eléctrico está programada entre las 8:20 de la mañana y 2:20 de la tarde. En el municipio de La Encarnación, Ocotepeque, afectará el casco urbano y las aldeas Las Flores, Las Delicias, El Limoncito, San Antonio Limoncito, El Naranjo y San José Sesesmiles, además de los caseríos cercanos. En San Fernando, Ocotepeque, serán afectados el casco urbano y las aldeas El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés, Sulay, San Ramón, Pachapa y El Chorro, junto con los caseríos cercanos. En San Antonio, Copán, se contempla el casco urbano y las aldeas El Limón, Quebrada Grande, San Joaquín, Hierba Buena, Tierra Colorada, Luis, Loma Ancha, La Sumbadora y Cuchilla Encerrada. La suspensión también abarcará el municipio de Florida, Copán, incluyendo su casco urbano y las aldeas La Barranca, Buena Vista, Buenos Aires, El Dormitorio, El Espíritu, El Jardín, El Porvenir, El Rosario, El Sompopero, Gritaderos, La Cumbre, La Elencia, La Elencita, La Laguna, La Ruidosa, La Sierra, La Unión, Las Cañas, Las Flores de Techín, Los Dubones, Los Lesquines, Pastoreadero, Berlín, Potrerillos, Pueblo Nuevo, Mar Azul Rastrojitos, San Antonio, San José de la Frontera y Siete Cuchillas. En El Paraíso, Copán, se incluyen el casco urbano y las aldeas Agua Buena y El Chadcon.
En comunidades de Bonito Oriental y Tocoa, Colón, la interrupción del servicio eléctrico se realizará entre las 8:00 de la mañana y 6:00 de la tarde. En Bonito Oriental serán afectadas las aldeas parte de Corocito, Palmichal, San José del Cinco, El Briche, Quebrada de Agua y Quebrada de Arena.
En Tocoa, Colón, los cortes de energía están previstos entre las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. La interrupción abarcará los barrios El Centro, Abajo, Buenos Aires, El Edén, Colón, La Esperanza, Las Flores, La Brassavola, La Génesis, El Estadio, Las Brisas, La Norteña, Manga Seca, Naciones Unidas, San Isidro, así como las colonias Miraflores, La Jiret, Palmeras, Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas y 18 de Septiembre. También se incluyen el Hospital San Isidro, Bomberos, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, La Occidental, El Pedregal, Dippsa, Texaco Basha y el Hospital Bajo Aguán privado. En las aldeas de Tocoa, la suspensión alcanzará Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II, Corporación Dinant —Exportadora del Atlántico—, San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre y residencial Prado Verde.
El servicio eléctrico también será suspendido entre las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde en otras comunidades de Sabá y Tocoa. En Tocoa se incluyen Paguales, Barranco Chele, Prieta y Lérida. En Sabá serán afectados los barrios y colonias Cholomeña y Nueva Época, mientras que en las aldeas figuran Jahuillo, Achiote, Luzón Palmeras, Nueva Esperanza, Palos de Agua, Orica, Palos de Agua Arriba, Palos de Agua Abajo y Asapalsa.
En La Ceiba, Atlántida, la interrupción del servicio eléctrico está programada entre las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. Las zonas afectadas serán las colonias Los Bomberos, Los Fuertes, Buenos Aires, Miraflores, Melgar 2 y Villa H, además de residencial Atlante, residencial Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, colonia Merren y la Universidad Católica de Honduras.
En sectores de Atlántida y Colón, el corte de energía eléctrica se realizará entre las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. Entre las zonas afectadas figuran la colonia El Roble, Los Doctores, residencial Villa Mayte, Quinta Los Laureles, Monte Carlo, Monte Real, Monteverde, Los Olivos, Andalucía, La Villa, La Gloria, San Jorge, Satuyé, Vistas de Satuyé, Boca Vieja, aldea Perú, Lomas del Perú, Rancho Lima, La Colonia, Río María, Piedra Pintada, Corozal, Villa Nuria, La Ensenada, Cuyamel, Villa Corinto, Sambo Creek, Granadita, Roma, Salitrán, Quebrada Grande, Agua Dulce y Cacao. En Jutiapa también se contempla la interrupción en las aldeas Nueva Armenia, Aguacate Línea 2, Belaire, Cefalú, California, Piedras Amarillas, La Masica, Entelina, Tomalá, Los Olanchitos, Corralitos, Santa Fe, Cantor, Ilamapa, Aguacate Línea, Papaloteca, La Bomba, El Diamante, Venus, Nicaragua, Lis Lis, Balfate, Río Esteban, Río Coco, Limeras, Las Crucitas, El Carbón y Lucinda. También se incluyen el Hotel Palma Real, Generador La Gloria y Hospital Loma de Luz.
En comunidades de Olanchito y Arenal, Yoro, el corte de energía está programado entre las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. En la aldea de Arenal serán afectados Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, Calpules, Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y colonia Guadalupe. Asimismo, en aldeas de Olanchito se contempla Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo y Santa Cruz. En Arenal se incluyen Tegualjal, El Potrero, San Patricios, Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos y Savana.
Finalmente, en Sabá, Colón, varias colonias, barrios y aldeas permanecerán sin energía eléctrica entre las 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. Entre las zonas afectadas figuran los barrios Comilsa, Pava, Coyol y Chorro, así como las colonias Alemán, Brisas de Monga, La Castellana, Cholomeña, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, La Standar, Bella Vista y Hábitat; además de los barrios Colombia y Monte Fresco y la cooperativa Sabá. En las aldeas se incluyen Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo. También se contempla la Standard Fruit Company, incluyendo las empacadoras de Nerones, Copete I y II y Bohemia.
En Sonaguera las zonas sin luz estarán Isletas, Standard Fruit Company, Empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés).