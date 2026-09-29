Más de 100 zonas de Honduras no tendrán luz este miércoles 30 de septiembre

En los departamentos de Ocotepeque y Copán, la interrupción del servicio eléctrico está programada entre las 8:20 de la mañana y 2:20 de la tarde. En el municipio de La Encarnación, Ocotepeque, afectará el casco urbano y las aldeas Las Flores, Las Delicias, El Limoncito, San Antonio Limoncito, El Naranjo y San José Sesesmiles, además de los caseríos cercanos. En San Fernando, Ocotepeque, serán afectados el casco urbano y las aldeas El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés, Sulay, San Ramón, Pachapa y El Chorro, junto con los caseríos cercanos. En San Antonio, Copán, se contempla el casco urbano y las aldeas El Limón, Quebrada Grande, San Joaquín, Hierba Buena, Tierra Colorada, Luis, Loma Ancha, La Sumbadora y Cuchilla Encerrada. La suspensión también abarcará el municipio de Florida, Copán, incluyendo su casco urbano y las aldeas La Barranca, Buena Vista, Buenos Aires, El Dormitorio, El Espíritu, El Jardín, El Porvenir, El Rosario, El Sompopero, Gritaderos, La Cumbre, La Elencia, La Elencita, La Laguna, La Ruidosa, La Sierra, La Unión, Las Cañas, Las Flores de Techín, Los Dubones, Los Lesquines, Pastoreadero, Berlín, Potrerillos, Pueblo Nuevo, Mar Azul Rastrojitos, San Antonio, San José de la Frontera y Siete Cuchillas. En El Paraíso, Copán, se incluyen el casco urbano y las aldeas Agua Buena y El Chadcon.