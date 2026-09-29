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A sacar paraguas: onda tropical afectará a Honduras a partir del miércoles 30 de septiembre

Cenaos explicó que la onda tropical que ingresará al territorio hondureño es de corta amplitud, pero producirá fuertes lluvias en el oriente, litoral Caribe, centro, occidente y sur

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 11:15 -
  • Redacción La Prensa
A sacar paraguas: onda tropical afectará a Honduras a partir del miércoles 30 de septiembre
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Honduras registrará un incremento de las precipitaciones este miércoles 30 de septiembre debido al ingreso de una onda tropical de corta amplitud y al fortalecimiento de una vaguada en niveles medios de la atmósfera.
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De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), estas condiciones generarán lluvias más generalizadas en diferentes regiones del territorio nacional.
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El pronosticador de Cenaos, Jairo García, explicó que las precipitaciones tendrán mayor presencia en las regiones oriental, litoral Caribe, centro, occidente y sur del país.
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Durante la tarde y noche se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte en algunas zonas, por lo que las autoridades mantienen el llamado a la población a tomar precauciones.
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Las precipitaciones estarán acompañadas de abundante nubosidad y actividad eléctrica, principalmente en los sectores donde se registren los mayores acumulados.
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La onda tropical que ingresará al territorio hondureño es de corta amplitud, pero ayudará a la variación de las condiciones atmosféricas que han predominado en los últimos días.
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Según el pronóstico, las lluvias no se limitarán al miércoles, ya que las condiciones húmedas continuarán durante el jueves y viernes.
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Para ambos días se espera la influencia de los remanentes de la onda tropical, con una mayor incidencia de las precipitaciones en la zona suroccidental de Honduras.
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Cenaos recomendó a la población mantenerse atenta a los pronósticos, especialmente en sectores donde las lluvias puedan provocar acumulación de agua o crecidas de ríos y quebradas.
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Las condiciones climáticas lluviosas podrían extenderse hasta el viernes, según el pronóstico de Cenaos-Copeco.

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