Precio del dólar este martes 29 de septiembre en Honduras: así se cotiza el tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes 29 de septiembre un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8962 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0307. Ambas cotizaciones aumentaron L0.0027 respecto al lunes 28 de septiembre, cuando el precio de compra fue de L26.8935 y el de venta de L27.0280. Este ajuste representa una leve depreciación del lempira frente a la moneda estadounidense.

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario nacional. Sus variaciones pueden incidir en las importaciones, los pagos en moneda extranjera y las remesas familiares.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?