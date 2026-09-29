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Precio del dólar este martes 29 de septiembre en Honduras: así se cotiza el tipo de cambio

Conozca los precios de la compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 29 de septiembre en Honduras, según el Banco Central de Honduras (BCH)

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 14:49 -
  • Redacción La Prensa
Precio del dólar este martes 29 de septiembre en Honduras: así se cotiza el tipo de cambio

Precio del dólar este martes 29 de septiembre en Honduras.

 Foto: La Prensa

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este martes 29 de septiembre un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8962 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0307.

Ambas cotizaciones aumentaron L0.0027 respecto al lunes 28 de septiembre, cuando el precio de compra fue de L26.8935 y el de venta de L27.0280. Este ajuste representa una leve depreciación del lempira frente a la moneda estadounidense.

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El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario nacional. Sus variaciones pueden incidir en las importaciones, los pagos en moneda extranjera y las remesas familiares.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.

Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

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¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para la compra y venta del dólar, con base en los datos oficiales del mercado cambiario. Las cotizaciones pueden variar de una jornada a otra, como ocurrió este martes, cuando ambas tasas registraron un incremento de L0.0027.

El Banco Central actualiza el tipo de cambio durante los días hábiles, por lo que los ciudadanos y las empresas pueden consultar los valores oficiales para sus operaciones en moneda extranjera.

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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