Educación oficializa al Primero de Mayo como instituto técnico con nuevas carreras

San Pedro Sula, Honduras. El Instituto Primero de Mayo, ubicado en la colonia Fesitranh de San Pedro Sula, iniciará en 2027 una nueva etapa como centro educativo técnico, con la incorporación de carreras orientadas a las necesidades del sector productivo de Cortés, entre ellas Mecánica Automotriz y Refrigeración.

La transformación fue oficializada durante la visita de la ministra de Educación, Iveth Argueta, quien, junto con el director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, realizó el nombramiento del centro como instituto técnico y entregó mobiliario donado por el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer la formación de los estudiantes.

Miriam Castañeda, directora del Instituto Primero de Mayo, informó que el cambio contempla una nueva oferta académica que permitirá a los alumnos adquirir conocimientos técnicos y prepararse para incorporarse al mercado laboral.

A partir de 2027, los estudiantes que ingresen a séptimo grado comenzarán el ciclo básico técnico y posteriormente podrán continuar su formación en distintas áreas profesionales, de acuerdo con la oferta que tendrá el centro educativo.

Entre las nuevas carreras previstas figuran Mecánica Automotriz y Refrigeración, áreas que responden a la demanda de personal calificado en el sector industrial y comercial de la zona norte del país.