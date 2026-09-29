Educación oficializa al Primero de Mayo como instituto técnico con nuevas carreras

San Pedro Sula, Honduras. El Instituto Primero de Mayo, ubicado en la colonia Fesitranh de San Pedro Sula, iniciará en 2027 una nueva etapa como centro educativo técnico, con la incorporación de carreras orientadas a las necesidades del sector productivo de Cortés, entre ellas Mecánica Automotriz y Refrigeración.
La transformación fue oficializada durante la visita de la ministra de Educación, Iveth Argueta, quien, junto con el director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, realizó el nombramiento del centro como instituto técnico y entregó mobiliario donado por el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer la formación de los estudiantes.
Miriam Castañeda, directora del Instituto Primero de Mayo, informó que el cambio contempla una nueva oferta académica que permitirá a los alumnos adquirir conocimientos técnicos y prepararse para incorporarse al mercado laboral.
A partir de 2027, los estudiantes que ingresen a séptimo grado comenzarán el ciclo básico técnico y posteriormente podrán continuar su formación en distintas áreas profesionales, de acuerdo con la oferta que tendrá el centro educativo.
Entre las nuevas carreras previstas figuran Mecánica Automotriz y Refrigeración, áreas que responden a la demanda de personal calificado en el sector industrial y comercial de la zona norte del país.
La directora explicó que el instituto trabaja en los preparativos para poner en marcha esta nueva modalidad, aunque también señaló que el centro enfrenta necesidades que deben atenderse para garantizar el desarrollo de los bachilleratos técnicos.
Durante la visita, las autoridades educativas entregaron mobiliario destinado a fortalecer las condiciones de enseñanza de los estudiantes que cursarán las nuevas carreras. La donación fue realizada por el Gobierno de Estados Unidos.
El Instituto Primero de Mayo cuenta con más de 2,500 estudiantes y, según su dirección, la visita de la ministra representa un acontecimiento importante para la institución, ya que desde hace más de 35 años no recibía la visita de un titular de Educación.
La transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación técnica para los jóvenes de San Pedro Sula y municipios cercanos, en un contexto en el que las empresas de la zona requieren personal con conocimientos especializados.
Con el cambio, el Primero de Mayo busca consolidarse como un centro de formación técnica y ampliar las opciones educativas para sus estudiantes a partir del próximo año.