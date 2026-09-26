“Todo comienza en casa”, padres reflexionan sobre el uso de redes sociales

“Todo comienza en casa”, dijo. Su reflexión resumió uno de los principales mensajes de la jornada: la importancia de que los padres acompañen a sus hijos y estén atentos a lo que viven dentro y fuera de las pantallas.

En la fotografía: Roger Sánchez, Lourdes Suazo y Melba Ramos, ganadores de los bonos de consumo de L1,000 en Diunsa, por su participación en las dinámicas de la escuela para padres.