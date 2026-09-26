“Todo comienza en casa”, padres reflexionan sobre el uso de redes sociales

Más de 300 padres de familia del centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga participaron este sábado en la escuela para padres preparada por el proyectoMente Sana.
La iniciativa de Diario LA PRENSA que este año llegó a su tercera edición, con la visión de crear espacios para hablar de salud mental con niños, jóvenes, padres de familia y docentes.
La jornada estuvo a cargo del psicólogo Marvin Ariel Poso, quien de una forma interactiva, abordó con los padres cómo el uso excesivo de las pantallas y redes sociales está impactando no solo en la salud mental de los niños, sino también en sus habilidades motoras y el aprendizaje.
Más allá de prohibir la tecnología, el encuentro puso el foco en la responsabilidad de los adultos de establecer límites y revisar los hábitos que se construyen dentro del hogar.
El director Merlíng Paredes calificó la jornada como exitosa y destacó el compromiso mostrado por las familias con la educación de sus hijos.
Durante la charla, Posso destacó en que el celular no es negativo por sí mismo, pero el desafío para las familias está en enseñar a utilizarlo de manera equilibrada y establecer reglas claras de acuerdo con la edad.
Poca tolerancia a la frustración, dificultades para regular las emociones e impulsividad fueron algunas de las conductas que el psicólogo relacionó durante su exposición con un uso excesivo de dispositivos, por lo que invitó a las familias a prestar atención a los cambios de comportamiento.
Los participantes también recibieron un pequeño test de orientación con preguntas sobre el uso de pantallas, diseñado para que cada padre pudiera detenerse a revisar los hábitos de sus hijos y reconocer cuándo podría necesitar mayor atención.
Además, los padres expresaron sus opiniones e inquietudes. Roger Sánchez, padre de un alumno de quinto grado, expresó que el comportamiento y la enseñanza que los hijos reciben en casa se reflejan en la escuela.
“Todo comienza en casa”, dijo. Su reflexión resumió uno de los principales mensajes de la jornada: la importancia de que los padres acompañen a sus hijos y estén atentos a lo que viven dentro y fuera de las pantallas.
En la fotografía: Roger Sánchez, Lourdes Suazo y Melba Ramos, ganadores de los bonos de consumo de L1,000 en Diunsa, por su participación en las dinámicas de la escuela para padres.