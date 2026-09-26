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“Todo comienza en casa”, padres reflexionan sobre el uso de redes sociales

Mente Sana, el proyecto de Diario LA PRENSA, reunió a cerca de 350 padres del CEB Lila Luz de Maradiaga para conversar sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 17:08 -
  • Jacqueline Molina
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Más de 300 padres de familia del centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga participaron este sábado en la escuela para padres preparada por el proyectoMente Sana.

 Foto: Héctor Paz
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La iniciativa de Diario LA PRENSA que este año llegó a su tercera edición, con la visión de crear espacios para hablar de salud mental con niños, jóvenes, padres de familia y docentes.

 Foto: Héctor Paz
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La jornada estuvo a cargo del psicólogo Marvin Ariel Poso, quien de una forma interactiva, abordó con los padres cómo el uso excesivo de las pantallas y redes sociales está impactando no solo en la salud mental de los niños, sino también en sus habilidades motoras y el aprendizaje.

 Foto: Héctor Paz
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Más allá de prohibir la tecnología, el encuentro puso el foco en la responsabilidad de los adultos de establecer límites y revisar los hábitos que se construyen dentro del hogar.

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El director Merlíng Paredes calificó la jornada como exitosa y destacó el compromiso mostrado por las familias con la educación de sus hijos.

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Durante la charla, Posso destacó en que el celular no es negativo por sí mismo, pero el desafío para las familias está en enseñar a utilizarlo de manera equilibrada y establecer reglas claras de acuerdo con la edad.

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Poca tolerancia a la frustración, dificultades para regular las emociones e impulsividad fueron algunas de las conductas que el psicólogo relacionó durante su exposición con un uso excesivo de dispositivos, por lo que invitó a las familias a prestar atención a los cambios de comportamiento.

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Los participantes también recibieron un pequeño test de orientación con preguntas sobre el uso de pantallas, diseñado para que cada padre pudiera detenerse a revisar los hábitos de sus hijos y reconocer cuándo podría necesitar mayor atención.

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Además, los padres expresaron sus opiniones e inquietudes. Roger Sánchez, padre de un alumno de quinto grado, expresó que el comportamiento y la enseñanza que los hijos reciben en casa se reflejan en la escuela.

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“Todo comienza en casa”, dijo. Su reflexión resumió uno de los principales mensajes de la jornada: la importancia de que los padres acompañen a sus hijos y estén atentos a lo que viven dentro y fuera de las pantallas.

En la fotografía: Roger Sánchez, Lourdes Suazo y Melba Ramos, ganadores de los bonos de consumo de L1,000 en Diunsa, por su participación en las dinámicas de la escuela para padres.

 Foto: Héctor Paz
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