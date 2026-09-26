Cerca de 200 padres del CEB Dionisio de Herrera aprendieron sobre la adicción a pantallas

Con el propósito de fortalecer los vínculos familiares y llevar la conversación sobre salud mental a los padres de familia, Mente Sana dio inicio este sábado a las escuelas para padres, una de las novedades de esta tercera edición.
Cerca de 200 padres de familia del centro Dionisio de Herrera participaron en la charla acerca de la adicción a pantallas y redes sociales, impartida por el psicólogo Marvin Ariel Posso.
Durante la jornada, los padres conocieron más acerca del proyecto de Diario LA PRENSA que inició en 2024 en alianza con el Colegio de Psicólogos de Honduras, con el objetivo de abrir espacios para hablar de salud mental en los centros educativos gubernamentales, donde se carece de la figura de un psicólogo.
Desde tempranas horas, los padres de familia del Dionisio de Herrera acudieron al centro educativo y se mostraron atentos a lo compartido durante la jornada.
Los participantes conocieron cómo el uso excesivo de dispositivos puede afectar a niños, adolescentes e incluso a los adultos.
El psicólogo Marvin Ariel Posso explicó algunas conductas que pueden alertar a los padres sobre una relación poco saludable con el celular, los videojuegos, las redes sociales u otros dispositivos.
Además de identificar señales de alerta, la charla brindó recomendaciones para establecer límites y acompañar a los hijos en el desarrollo de hábitos más saludables frente a las pantallas.
Durante la jornada también se presentó el fascículo que Mente Sana dedicará a la adicción a pantallas y redes sociales, titulado "Atrapados".
La actividad no se limitó a escuchar la exposición.
Los asistentes compartieron opiniones, plantearon inquietudes y relacionaron lo aprendido con situaciones que viven diariamente en sus hogares.
Algunas intervenciones de los padres permitieron reflexionar sobre el papel que desempeñan los adultos a la hora de establecer rutinas y límites en el uso de la tecnología dentro del hogar.
A su vez, las personas que participaron en las actividades fueron premiadas con bonos de consumo en Diunsa, cortesía de Diario LA PRENSA, cerrando así una mañana de mucho aprendizaje.