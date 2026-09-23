“Raulito” llegó al Dionisio de Herrera: así fue la segunda jornada de Mente Sana

El proyecto Mente Sana de Diario LA PRENSA continuó su recorrido por las aulas con la visita al centro de educación básica Dionisio de Herrera, en barrio Río de Piedras.
Más de 400 estudiantes recibieron con mucha alegría al equipo de Diario LA PRENSA y la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Desde el inicio, niños y jóvenes se mostraron atentos a las actividades preparadas para conversar de una manera cercana sobre salud mental y el TDAH.
Participaron en una dinámica de construcción de torres que puso a prueba su capacidad para organizarse y trabajar junto a sus compañeros.
La jornada continuó con el reto de formar distintas figuras, una actividad que mantuvo a los estudiantes involucrados antes de comenzar la lectura del fascículo.
Con sus fascículos en mano, los estudiantes conocieron a “Raulito, el parlanchín”, protagonista de la historieta que permite comprender algunas de las manifestaciones del TDAH.
Raulito enfrenta dificultades para concentrarse, permanecer quieto y relacionarse con quienes lo rodean, comportamientos que inicialmente pueden confundirse con rebeldía o mala actitud.
La historia permitió conversar con los estudiantes sobre la importancia de entender qué puede haber detrás de ciertas conductas y de buscar el acompañamiento adecuado.
Al finalizar la lectura, el máster Josías Guzmán, director nacional de Psicología de UTH, conversó con los estudiantes y los invitó a compartir las enseñanzas que les dejó la historia.
Alejandra, Génesis y Wilmer, estudiantes de sexto grado, fueron algunos de los niños que levantaron la mano para contar qué habían comprendido sobre el TDAH y la importancia de cuidar la salud mental.
Estudiantes leen el primer fascículo de Mente Sana que aborda el TDAH.
Los estudiantes destacaron que la historia les enseñó que algunas conductas que parecen negativas pueden tener una explicación y que el apoyo de la familia, los docentes y especialistas puede marcar una diferencia.
Los alumnos siguieron la lectura con atención y participaron en cada dinámica.
Al cierre, la directora Esmeralda Figueroa destacó la participación de los estudiantes y aseguró que ya esperan las próximas jornadas, en las que se abordarán la ansiedad, la depresión y la adicción a las pantallas.