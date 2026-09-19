Velas, hierbas y santos: el colorido mundo de las botánicas del mercado El Rápido de SPS

Para muchos compradores, las botánicas son espacios donde convergen productos naturales, creencias y prácticas de la cultura popular sampedrana.
Entre las etiquetas destacan nombres como “Quita Sales”, “Llama Plata” y “7 Poderes”, además del perfume del “Ekeko”, asociado tradicionalmente con la abundancia y la prosperidad.
Peticiones de amor: Perfumes preparados como Ven a Mí y Juan Conquistador, acompañados de velas anatómicas, encabezan la demanda de clientes que buscan asegurar la fidelidad o recuperar a una pareja.
Hierbas para el despojo: Manojos de ruda fresca, albahaca y baños preparados descansan en los mostradores a la espera de quienes buscan una "limpia" contra el mal de ojo y la mala suerte.
Fórmulas para la prosperidad: Lociones "llama clientes", jabones y esencias de canela o sándalo son adquiridos a diario por pequeños comerciantes locales para proteger y dinamizar sus negocios.
Fe transversal: Comerciantes de la zona afirman que la fe en el esoterismo no distingue estratos sociales: desde trabajadores informales hasta empresarios acuden en busca de salud, protección y éxito económico.
En estos establecimientos también se exhiben estatuillas religiosas y atados de puros, elementos utilizados tradicionalmente en diversos ritos de limpias y sahumerios.
Devoción compartida: Estatuillas de San Miguel Arcángel, San Judas Tadeo y San Antonio conviven en los mismos estantes con productos vinculados al misticismo y la medicina popular hondureña.