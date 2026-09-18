Así se vivió el lanzamiento de la tercera edición de Mente Sana

Con nuevas herramientas, temas que responden a situaciones cada vez más presentes en los centros educativos y una apuesta por involucrar también a los padres, Diario LA PRENSA lanzó este viernes la tercera edición de Mente Sana, un proyecto que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de hablar de salud mental desde las aulas, los hogares y la comunidad.
El proyecto, nació en 2024 en alianza con el Colegio de Psicólogos de Honduras, con el propósito de promover el bienestar emocional de niños y jóvenes, mediante el acompañamiento de psicólogos, la formación de docentes y la creación de fascículos que ayuden a comprender y abordar trastornos de salud mental.
Después de dos años de trabajo, el proyecto ha ampliado ahora su alcance para acercar estas herramientas no solo a estudiantes y maestros, sino también a padres de familia y a la audiencia en general a través de su plataforma web.
Esta tercera edición llegará al centro de educación básica Hogar San José, Soledad Fernández, Dionisio de Herrera y Lila Luz de Maradiaga, cuatro centros educativos gubernamentales de San Pedro Sula que reúnen alrededor de 1,300 estudiantes. Las visitas a las escuelas comenzarán el lunes 21 de septiembre.
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la ansiedad, la depresión y la adicción a las pantallas y redes sociales serán los cuatro grandes temas que se abordarán durante estas visitas, a través de fascículos gratuitos que contienen historietas adaptadas a la realidad nacional.
Una de las principales novedades de 2026 será la incorporación de escuelas para padres, con las que se busca extender las conversaciones más allá del salón de clases y brindar a las familias herramientas para identificar señales, comprender mejor determinadas conductas y acompañar a sus hijos.
El lanzamiento, realizado este viernes en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), reunió a autoridades del departamento de Cortés, representantes de la Secretaría de Educación, el Congreso Nacional, la Secretaría de Salud, el Colegio de Psicólogos capítulo Cortés, patrocinadores e invitados especiales.
Durante la jornada, Tania Corona, jefa de Redacción de LA PRENSA, reafirmó el compromiso del medio con esta iniciativa que ya ha llegado a 20 centros educativos gubernamentales en estos tres años, beneficiando a miles de estudiantes.
Mientras que Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de UTH, brindó un contexto acerca de la situación de la salud mental y la importancia de continuar generando espacios de prevención y orientación a través de iniciativas como Mente Sana.
Otro de los componentes presentados fue el espacio seguro, una herramienta digital creada para acercar contenidos y recursos sobre salud mental a las audiencias de LA PRENSA. Claudia Avilés, máster en Psicología Clínica, explicó su funcionamiento y dirigió junto con los invitados un ejercicio que permitió experimentar cómo este espacio puede abrir conversaciones y permitirles recibir apoyo para gestionar el estrés y ansiedad a través de ejercicios prácticos.
Claudia Avilés, máster en Psicología Clínica, explicó su funcionamiento y dirigió junto con los invitados un ejercicio que permitió experimentar cómo este espacio puede abrir conversaciones y permitirles recibir apoyo para gestionar el estrés y ansiedad a través de ejercicios prácticos.
La jornada también dio paso a dos conversaciones centrales. En el panel de psicólogos se compartieron aprendizajes de las primeras ediciones, experiencias recogidas durante el trabajo con docentes y los desafíos que todavía existen alrededor de la salud mental.
Posteriormente, representantes de los centros educativos participantes hablaron desde la realidad de sus aulas, donde cada vez con mayor frecuencia los maestros se convierten en uno de los primeros puntos de escucha y orientación para sus estudiantes.
Como parte del lanzamiento también fue presentado el primer fascículo de esta tercera edición, dedicado al TDAH. A partir del 21 de septiembre, los lectores podrán encontrar este y los siguientes contenidos en el especial de Mente Sana en www.laprensa.hn.
Cabe destacar que Mente Sana cuenta este año con el patrocinio de UTH, Camas Royal Excel y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
También Fundación Diunsa.
World Vision se sumó por tercer año consecutivo a esta iniciativa por la salud mental.
El Colonial, Metrocinemas y Wow Media.
Con las actividades que comenzarán la próxima semana, el proyecto abre así una nueva etapa que busca llevar la conversación sobre salud mental desde las aulas hasta los hogares.
Esto bajo una premisa que ha acompañado la iniciativa desde sus inicios: "hay conversaciones que pueden cambiar el futuro de un niño.