Así se vivió el lanzamiento de la tercera edición de Mente Sana

Con nuevas herramientas, temas que responden a situaciones cada vez más presentes en los centros educativos y una apuesta por involucrar también a los padres, Diario LA PRENSA lanzó este viernes la tercera edición de Mente Sana, un proyecto que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de hablar de salud mental desde las aulas, los hogares y la comunidad.