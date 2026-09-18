Feriado Morazánico 2026 en el occidente de Honduras: clima fresco, historia y naturaleza

El occidente de Honduras combina montañas de clima fresco, pueblos y la calidez de su gente. Su riqueza cultural y sus reservas naturales lo convierten en un destino ideal para desconectar y disfrutar de una escapada inolvidable en el Feriado Morazánico.
Considerado como la cuna de la astronomía y el arte maya en Honduras, el Parque Arqueológico de Copán ofrece un recorrido al aire libre, perfecto para admirar la grandeza de sus esculturas y templos, enmarcados por un frondoso bosque tropical.
La Hacienda Montecristo es otro de los lugares donde se puede disfrutar de la naturaleza que la rodea. Su casa de estilo colonial, rodeada de extensos jardines, ofrece el punto de partida perfecto para desconectarse y vivir un día lleno de aventura en el campo.
Aquí también se pueden realizar actividades como montar a caballo y aprender sobre la producción de café y la ganadería. Para quienes disfrutan de la aventura extrema, la hacienda cuenta con canopy, desde donde se puede apreciar su extensa vegetación.
Siempre en el occidente, las Aguas Termales de Azacualpa, en el departamento de Santa Bárbara, son un destino ideal para reconectar, descansar el cuerpo y recargar energías mientras se disfruta de sus cálidas pozas.
Para quienes buscan conectar con la naturaleza y, al mismo tiempo, ejercitarse, el Parque Nacional Celaque ofrece rutas de senderismo, un recorrido entre ríos de agua cristalina y montañas que coronan el paisaje. Todo ello ofrece la postal perfecta para disfrutar de la aventura durante este feriado.
El parque también cuenta con un mirador que permite apreciar la belleza de la naturaleza y la vegetación que rodea la zona. Es un espacio ideal para tomar fotografías del entorno y disfrutar en familia.
Ubicadas cerca de Gracias, Lempira, las Aguas Termales Presidente destacan por sus tibias piscinas naturales, ideales para disfrutar de una tarde de descanso en contacto con la naturaleza.
Tras un día cargado de senderismo y adrenalina en la naturaleza, hay que recorrer el centro histórico de Santa Rosa de Copán donde se puede apreciar su arquitectura colonial. Su majestuosa catedral es el corazón del pueblo y ofrece una postal icónica, cargada de fe, historia y tradición.
En el histórico pueblo de Gracias, Lempira, la Iglesia de Los Mercedarios conquista a los visitantes con sus finos detalles de época colonial y su ambiente de paz, convirtiéndose en una parada fotográfica imperdible en el occidente hondureño.
Desde lo alto de un cerro en el occidente de Honduras, visitar el Fuerte San Cristóbal es dar un paseo por el pasado colonial y militar del país, mientras se disfrutan atardeceres inolvidables sobre la ciudad de Gracias.
Entre la naturaleza de Santa Bárbara se encuentra el Castillo Bográn, una estructura envuelta en historia y misterio. Es un destino ideal para tomar fotografías y apreciar las vistas panorámicas de la ciudad y las montañas.
La Esperanza, el corazón de la Ruta Lenca, es un refugio de montaña caracterizado por su clima fresco, tradiciones ancestrales y parajes naturales ideales para desconectarse de la rutina durante este feriado.
Escondida entre la vegetación de Intibucá, la Laguna Madre Vieja invita a conectar con la naturaleza. Sus aguas tranquilas y senderos son ideales para observar aves, disfrutar de caminatas relajantes y contemplar el reflejo del bosque de pinos sobre el agua.