Masivos cortes de energía para este viernes 18 de septiembre en San Pedro Sula y Tegucigalpa

Quiero que me reescribas esta nota periodistica. Quiero que me redactes con estos datos una nota periodistica de 16 párrafos al estilo Diario La Prensa de Honduras con párrafos bien condensados, bien informativa, con buena gramática, coherente y sin inventar algún dato que no sepas, descriptiva. Que en el primer párrafo se diga el qué, quiénes cómo, cuándo y donde de la información. NO excluyas ningún dato. Que todo esté bien explicado y claro. También quiero una entradilla de 180 caracteres y un titulo SEO de 70 caractere: CIRCUITO BER-1207SUBESTAQON BERMEXEJECUCIÓN DE PROYECTOPP-11826-2026SAN PEDRO SULAVIERNES 18 SEPTIEMBRE8:00 A.M. A 4:00 P.M.COL BOCRAN, FUNDACIÓN RUTH PAZ, HOGAR DON DEJESUS, COL LAS ANONAS, COL. MIRAVALLE, COL.MONTSERRAT, HOGAR DE NIÑOS ENMANUEL, PLANTELSTANDARD FRUIT DE HONDURAS, MERCADO LAS BRISAS,GRUPO INPONO, COL LAS BRISAS, LA ESPERANZA, BRISASINVA, BRISAS 3, COL. EL HIGUERAL, BO. GUADALUPE (ESTE),COL. VILLA FLORENCIA, BO. SAN CRISTÓBAL, BO.BARANDILLAS. CIACUITO BOR-1350SUBESTACION BONITO ORIENTALMANTENIMIENTO CENERAL DE LINEAVIERNES 18 SEPTIEMBRE8:00 A.M. A 4:00 P.M.COLÓNPARTE DE COROCITO, SANTA ROSA DE AGUÁN, DOS BOCAS,MIRAMONTES, LAS LOMAS, BARRA DEL AGUAN, AGUAAMARILLA, CHAPAGUA, TARROS, HONDURAS AGUAN, MARGENIZQUIERDA, RÍO CLARO, QUINTO BATALLÓN, AGROPALMA, LOSLEONES, ACEYDESA, CUYAMEL, SANTA ELENA, LA BREA,TUMBADOR, MARAÑONES, NUEVA MARAÑONES, GUADALUPECARNEY, SILIN, MORADEL, CASTILLA, PUERTO CASTILLA,EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), STANDARD FRUIT COBASE NAVAL. TRUJILLO: BARRIOS Y COLONIAS BO. EL CENTRO,RIO NEGRO, EL CERRITO, COL EDUARDO CASTILLO, LAQUINTA, EL CENTRO, LIMONAL, EL NARANJAL, BUENOS AIRES,CONVENTILLO, LA BOLSA, MIRAMAR, 18 DE MAYO, CRISTALES,BO. SAN MARTIN, COL SIXTO CACHO, COL. MANUEL BONILLA,SECTOR DE LA PLAYA, COL. 19 DE ABRIL, JERICO, COL. LOSMAESTROS, CAPIRO, CENTRO, HOSPITAL SALVADOR PAREDES,CENTRO PENITENCIARIO. MUNICIPIO DE SANTA FE: SANANTONIO, GUADALUPE, PLAYAS DE MOJAGUAY, CUNDA,HIDROELECTRICA BETULIA, BETULIA. CIRCUTO TON-L295SUBESTACION TONCONTINMANTENIMENTO GENERAL DE LINEAVIERNES 18 SEPTIEMBRE8:00 A.M. A 4:00 P.M.DISTRITO CENTRAL, F.M.PARTE DE RES. LAS UVAS, RES. EL SAUCE, PRICESMART,PLAZA DE REYES, PARTE DE COL. LAS HADAS, PARTE DECOL LOS ANGELES, COL MODELO, COL. EL PERIODISTA,VILLA SANTA MÓNICA, COLONIA LOS ROBLES, ROBLE ALTO,LLANOS DEL POTRERO, UCENM, COL. LAS TORRES,CONFITERIA VENADITO, GRANITOS Y TERRAZOS, COLINESTROZA, PARTE DE PREDIOS DEL RECREO, COL LACASCADA 1RA Y 2DA ETAPA, TEMPLO MORMÓN, RES.COPACABANA Y ZONAS ALEDAÑAS.SECCION DEL CIRCUITO FRI-L313SUBESTACION EL BUAGUALMANTENIMIENTO CENERAL DE LÍNEAVIERNES 18 SEPTIEMBRE12:00 P.M. A 4:00 P.M.ZONAS DE CHOLUTECAALDEAS S.O.S. LIMON DE LA CERCA, COL MARCELINOCHAMPAGNAT, COLONIA VILLA DE JERÉZ, COL. FELICIDAD,COL PROVIDENCIA, COL. INPREMA, BO. VALLE,UNIVERSIDAD CATOLICA, UNAH, COL. JULIO MIDENCE,CHOLUTECA AIRPORT, RES. ANDALUCÍA II Y III, LAS PEÑITAS,EL DIVISADERO, RES. VILLAS MADRIGAL, RES. VILLAS DELSOL, VILLA FLORENCIA, VILLAS DEL CARMEN, CIUDADNUEVA, COL GRACIAS A CRISTO, RES. MONTELIMAR, RES.LOS PRADOS, RES. PALMERA, RES. BLUE, RES, FOANTAINEBLUE, RES. BLUE II, RES. VISCAYA, PLAZA VISCAYA, TIENDAPROMACO, RECABLÍN, RES. LOS LLANOS, IGLESIA GRANCOMISIÓN, TRITURADORA DE PROMACO, BODEGAS HERCO,BLOQUERA LA ROCA, COL 15 SEPTIEMBRE, RES.MIRAMONTES. CIRCUITO EBI-1313SUBESTACION EL BIJAGUALMANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAVIERNES 18 SEPTIEMBRE8:00 A.M. A 4:00 P.M.ZONAS DE CHOLUTECA Y EL PARAÍSOCERCO DE PIEDRA, EL CARRIZAL, LA GALERA, PILLADO,AGUA AGRIA EL BANQUITO, PARTE DE SAN FRANCISCO,PUERTAS DE BELEN, LAS CABEZAS, CHINCHAYOTE,OROCUINA, MAL PASO, BO. LA ESTACIÓN, BO. EL CENTRO,BO. ABAJO, CASERIO NUEVA ESPERANZA,BO.POTRERILLOS, BO. EL CENTRO, VILLA SAN PABLO, BO.BUENOS AIRES, BO. NUEVA YORK, BO. CEDRITO, COL.NUEVOS HORIZONTES, EL MURAY, LA CONCEPCIÓN,CASERÍO LOS MONTOYA, CASERÍO ALIANZA, COL LASLOMAS, COMBALI, AGUA PODRIDA, MATAPALO, LARINCONADA, LOS JICAROS, LA ARADITA, ALDEAMATAPALITO, ARADITO, CERRO EL PORTILLO, LIURE,CASERÍO LA RINCONADA, EL HATO, EL CARRIZAL, ELESPINAL, PIEDRA CAMPANA, EL TAMARINDO, AGUASZARCAS, MACUELIZO, SAN RAMÓN, CALPULES, CASERIOLOS ENCUENTROS, ALDEAS TRES CEIBAS, CASERÍO SABANALARGA, BAJIO, EL TABLON, SALAME, SAMALAGUAIRE,QUEBRADA HONDA, APACILAGUA, BO. EL CEMENTERIO,COL. ARMENIA, BO. EL CENTRO, COL. ARMENIA, ELCORRIENTÓN, CASERÍO SAN JONES, CASERÍO LOS SÁNCHEZ,ZAPATÓN, LOS MANGOS, SOLEDAD, EL BAJILLO, BO. ABAJO,SOLEDAD CENTRO, LA PITAYA, ALDEA LA VICTORIA, COL.EZEQUIEL, ALDEA EL QUEBRACHO, ALBAHACA, EL LLANO,EL TEJAR, EL GUAYABAL, COL. EL TAMARINDO, LAS CASITAS,LA CULEBRA, CERRO BONITO, LAS MARIAS, ALDEA ELRODEO, MOROLICA, NUEVA MOROLICA, EL TAMARINDO,ALDEA LA CEIBITA, EL POTRERO, ALDEA SAN ESTEBAN,CASERÍO LAS CASITAS, LA CIENEGA, BO. EL TEJAR, SABANALARGA, CASERÍO LA ENEA, LOS ACHIOTES, EL RECODO,CASERÍO APASUPO, TAPAIRE, MEZCALES Y ZONASALEDAÑAS. CIRCUITO EBI-1313SUBESTACION EL BIJAGUALMANTENIMIENTO GENERAL DE LÍNEABOVIERNES 18 SEPTIEMBRE8:00 A.M. A 4:00 P.M.ZONAS DE CHOLUTECA Y EL PARAÍSOCERCO DE PIEDRA, EL CARRIZAL, LA GALERA, PILLADO,AGUA AGRIA EL BANQUITO, PARTE DE SAN FRANCISCO,PUERTAS DE BELEN, LAS CABEZAS, CHINCHAYOTE,OROCUINA, MAL PASO, BO. LA ESTACIÓN, BO. EL CENTRO,BO. ABAJO, CASERÍO NUEVA ESPERANZA,POTRERILLOS, BO. EL CENTRO, VILLA SAN PABLO, BO.BUENOS AIRES, BO. NUEVA YORK, BO. CEDRITO, COL.NUEVOS HORIZONTES, EL MURAY, LA CONCEPCION,CASERIO LOS MONTOYA, CASERIO ALIANZA, COL LASLOMAS, COMBALI, AGUA PODRIDA, MATAPALO, LARINCONADA, LOS JICAROS, LA ARADITA, ALDEAMATAPALITO, ARADITO, CERRO EL PORTILLO, LIURE,CASERÍO LA RINCONADA, EL HATO, EL CARRIZAL, ELESPINAL, PIEDRA CAMPANA, EL TAMARINDO, AGUASZARCAS, MACUELIZO, SAN RAMÓN, CALPULES, CASERIOLOS ENCUENTROS, ALDEAS TRES CEIBAS, CASERÍO SABANALARGA, BAJÍO, EL TABLÓN, SALAME, SAMALAGUAIRE,QUEBRADA HONDA, APACILAGUA, BO. EL CEMENTERIO,COL. ARMENIA, BO. EL CENTRO, COL. ARMENIA, ELCORRIENTON, CASERÍO SAN JONES, CASERIO LOS SANCHEZ,ZAPATON, LOS MANGOS, SOLEDAD, EL BAJILLO, BO. ABAJO,SOLEDAD CENTRO, LA PITAYA, ALDEA LA VICTORIA, COL.EZEQUIEL, ALDEA EL QUEBRACHO, ALBAHACA, EL LLANO,EL TEJAR, EL GUAYABAL, COL. EL TAMARINDO, LAS CASITAS,LA CULEBRA, CERRO BONITO, LAS MARIAS, ALDEA ELRODEO, MOROLICA, NUEVA MOROLICA, EL TAMARINDO,ALDEA LA CEIBITA, EL POTRERO, ALDEA SAN ESTEBAN,CASERÍO LAS CASITAS, LA CIENEGA, BO. EL TEJAR, SABANALARGA, CASERÍO LA ENEA, LOS ACHIOTES, EL RECODO,CASERÍO APASUPO, TAPAIRE, MEZCALES Y ZONASALEDAÑAS.SECCION DEL CIRCUITO CDA-L273SUBESTACIÓN LA CANADAMANTENIMIENTO GENERAL DE LİNEADISTRITO CENTRAL, F.M.VIERNES 18 SEPTIEMBRE9:00 A.M. A 3:00 P.M.HOSPIMED, DPI KENNEDY, COL KENNEDY I, II, III Y IVENTRADA, CIUDAD MUJER, INSTITUTO JESÚS MILLA SELVA,IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA, CALLE DELCOMERCIO, PARTE DEL SECTOR 6 DE VILLANUEVACONTIGUO AL ANILLO PERIFÉRICO Y ZONAS ALEDAÑAS.