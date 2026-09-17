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Masivos cortes de energía para este viernes 18 de septiembre en San Pedro Sula y Tegucigalpa

La Enee anunció interrupciones del servicio eléctrico este viernes 18 de septiembre en sectores de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, El Paraíso y Colón

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 17:07 -
  • Bladimir Ocon
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó para este viernes 18 de septiembre varias interrupciones del servicio eléctrico por trabajos de mantenimiento y ejecución de proyectos en sectores de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, El Paraíso y Colón, con cortes que se extenderán entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., según cada circuito.
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En San Pedro Sula, la ejecución del proyecto PP-11826-2026 afectará al circuito BER-1207 de la subestación Bermex entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Los trabajos dejarán sin energía a sectores como Bo. Cocrán, Fundación Ruth Paz, Hogar Don de Jesús, Las Anonas, Miravalle y Montserrat.
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También se contempla la interrupción en el Hogar de Niños Enmanuel, el plantel de Standard Fruit de Honduras, Mercado Las Brisas, Grupo Inpono, colonia Las Brisas, La Esperanza, Brisas INVA, Brisas 3, colonia El Higueral, barrio Guadalupe Este, Villa Florencia, barrio San Cristóbal y barrio Barandillas.
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En Colón, el circuito BOR-1350 de la subestación Bonito Oriental tendrá mantenimiento general de línea de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. La suspensión abarcará parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán, Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán, Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, Margen Izquierda y Río Claro.
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El listado también incluye Quinto Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea, Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silín, Moradel, Castilla, Puerto Castilla, la Empresa Nacional Portuaria, Standard Fruit y la Base Naval.
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En Trujillo, el mantenimiento alcanzará barrios y colonias como El Centro, Río Negro, El Cerrito, colonia Eduardo Castillo, La Quinta, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, barrio San Martín, colonia Sixto Cacho, colonia Manuel Bonilla, el sector de la playa, colonia 19 de Abril, Jericó, colonia Los Maestros, Capiro, además del Hospital Salvador Paredes y el centro penitenciario.

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En el municipio de Santa Fe se contempla San Antonio, Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, la Hidroeléctrica Betulia y Betulia.
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En el Distrito Central, Francisco Morazán, el circuito TON-L295 de la subestación Toncontín tendrá mantenimiento general de línea de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Los sectores comprendidos incluyen parte de las residenciales Las Uvas y El Sauce, PriceSmart, Plaza de Reyes, parte de colonia Las Hadas, parte de colonia Los Ángeles, colonia Modelo y colonia El Periodista.
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La interrupción también está programada para Villa Santa Mónica, colonia Los Robles, Roble Alto, Llanos del Potrero, UCENM, colonia Las Torres, Confitería Venadito, Granitos y Terrazos, colonia Inestroza, parte de Predios del Recreo, colonia La Cascada primera y segunda etapa, Templo Mormón, residencial Copacabana y zonas aledañas.
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En Choluteca, la sección del circuito FRI-L313 de la subestación El Bijagual tendrá mantenimiento general de línea entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m.

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Las zonas señaladas comprenden Aldeas S.O.S. Limón de la Cerca, colonia Marcelino Champagnat, Villa de Jeréz, Felicidad, Providencia, Inprema, barrio Valle, Universidad Católica, UNAH y colonia Julio Midence.
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El aviso también contempla Choluteca Airport, residenciales Andalucía II y III, Las Peñitas, El Divisadero, Villas Madrigal, Villas del Sol, Villa Florencia, Villas del Carmen, Ciudad Nueva, Gracias a Cristo, Montelimar, Los Prados, Palmera, Blue, Fontaine Blue, Blue II, Viscaya, Plaza Viscaya, Tienda Promaco, Recablín, Los Llanos, Iglesia Gran Comisión, Trituradora de Promaco, Bodegas Herco, Bloquera La Roca, colonia 15 de Septiembre y residencial Miramontes.
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Asimismo, el circuito EBI-1313 de la subestación El Bijagual tendrá mantenimiento general de línea de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en zonas de Choluteca y El Paraíso. Entre los sectores mencionados figuran Cerco de Piedra, El Carrizal, La Galera, Pillado, Agua Agria El Banquito, parte de San Francisco, Puertas de Belén, Las Cabezas, Chinchayote, Orocuina y Mal Paso.
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La suspensión abarcará además los barrios La Estación, El Centro y Abajo, caserío Nueva Esperanza, Potrerillos, Villa San Pablo, Buenos Aires, Nueva York, Cedrito, colonia Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, caseríos Los Montoya y Alianza, colonia Las Lomas, Combali, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, aldea Matapalito, Aradito, Cerro El Portillo y Liure.
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El listado continúa con caserío La Rinconada, El Hato, El Carrizal, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo, Aguas Zarcas, Macuelizo, San Ramón, Calpules, Los Encuentros, Tres Ceibas, caserío Sabanalarga, Bajío, El Tablón, Salame, Samalaguaire, Quebrada Honda, Apacilagua, barrio El Cementerio, colonia Armenia, El Corrientón, caseríos San Jones y Los Sánchez, Zapatón y Los Mangos.
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También se incluyen Soledad, El Bajillo, barrio Abajo, Soledad Centro, La Pitaya, aldea La Victoria, colonia Ezequiel, aldea El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, colonia El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Cerro Bonito, Las Marías, aldea El Rodeo, Morolica, Nueva Morolica, aldea La Ceibita, El Potrero, aldea San Esteban, La Ciénega, Sabanalarga, caserío La Enea, Los Achiotes, El Recodo, caserío Apasupo, Tapaire, Mezcales y zonas aledañas.
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Finalmente, en el Distrito Central, la sección del circuito CDA-L273 de la subestación La Cañada tendrá mantenimiento general de línea de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. La interrupción comprenderá Hospimed, DPI Kennedy, colonia Kennedy I, II, III y IV entrada, Ciudad Mujer, Instituto Jesús Milla Selva, Iglesia Católica San Juan Bautista, calle del Comercio y parte del sector 6 de Villanueva, contiguo al anillo periférico, además de zonas aledañas.
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