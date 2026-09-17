Destinos para realizar actividades al aire libre en la Semana Morázanica 2026

Otro destino es el Parque Nacional La Tigra, ubicado a unos kilómetros de Tegucigalpa. Este espacio natural ofrece la oportunidad de entrar en contacto con sus bosques nublados y disfrutar de sus senderos. Durante el recorrido, los visitantes pueden observar diferentes especies de animales y conocer parte de la biodiversidad que habita en esta zona protegida.