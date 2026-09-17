Destinos para realizar actividades al aire libre en la Semana Morázanica 2026

Honduras destaca por sus imponentes montañas y cascadas que ofrecen múltiples opciones para disfrutar de actividades al aire libre. Es un destino ideal para los amantes de la aventura y la adrenalina. Aquí te dejamos el top de destinos para disfrutar durante la Semana Morazánica 2026.
Rodeado de vegetación y magia natural, Panacam, a un costado del Lago de Yojoa, ofrece senderos únicos para conectar con la naturaleza. Caminar por sus rutas te permite contemplar imponentes cascadas y miradores espectaculares hacia el Lago de Yojoa.
El recorrido inicia junto a guías locales, quienes acompañan a los visitantes a explorar la zona y contemplar su riqueza natural con total seguridad.
Ascender a su punto mas alto a 2,080 msnv -metros sobre el nivel del mar- por caminos perfectamente trazados por la propia naturaleza es sin duda, la perfecta escapada de alguien que tiene como único objetivo disfrutar.
Si estás dispuesto a caminar una hora y media a paso moderado, el sendero ‘El Venado’ es una opción ideal. En sus 0.7 kilómetros, disfrutarás del sonido de las cigarras y podrás observar aves tropicales como el colibrí ermitaño y el tucán.
Desde el mirador del Parque Nacional Cerro Azul (PANACAM), los visitantes pueden contemplar en todo su esplendor la inmensidad de la naturaleza y las imponentes montañas que abrazan este refugio natural.
Pulhapanzak es otro destino para disfrutar durante el Feriado Morazánico. Además de su imponente cascada, ofrece actividades al aire libre como canopy, una experiencia que permite recorrer el entorno natural desde las alturas y disfrutar del paisaje desde otra perspectiva.
El senderismo también es una opción para disfrutar de este lugar, ya que permite recorrer la vegetación y los espacios naturales que rodean el área.
El Parque Nacional Celaque es una opción para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza. Sus senderos recorren bosques nublados, donde se pueden observar aves y conocer la flora y fauna de la zona. Entre sus principales atractivos está el ascenso al cerro Las Minas, el punto más alto de Honduras.
Otro destino es el Parque Nacional La Tigra, ubicado a unos kilómetros de Tegucigalpa. Este espacio natural ofrece la oportunidad de entrar en contacto con sus bosques nublados y disfrutar de sus senderos. Durante el recorrido, los visitantes pueden observar diferentes especies de animales y conocer parte de la biodiversidad que habita en esta zona protegida.
El Parque Nacional Pico Bonito, ubicado en La Ceiba, Atlántida, es una opción para disfrutar de la naturaleza durante el Feriado Morazánico. El lugar ofrece actividades como senderismo y recorridos para apreciar paisajes de montaña, ríos y cascadas. Para quienes buscan aventura, el cercano río Cangrejal permite practicar rafting y recorrer sus rápidos en medio de un entorno natural.
En San Juan de Opoa, Copán, en el occidente de Honduras, el rápel ofrece una experiencia de aventura para quienes buscan desafiar las alturas. El recorrido permite poner a prueba la destreza y disfrutar de espectaculares paisajes rocosos de la zona.
El Parque Nacional Cusuco, ubicado a unos 20 kilómetros de San Pedro Sula, cuenta con imponentes cascadas y bosques frondosos en la cordillera del Merendón. El destino ofrece opciones para los amantes del senderismo, el rápel y el ecoturismo de aventura.