Hallan muerto en un lago a querido ganador de "La Voz"

Una vez más el mundo del entretenimiento se vistió de luto después de que se informó la muerte del primer ganador en la historia del reality show "La Voz".
El cantante de 43 años de edad fue localizado sin vida el pasado martes 15 de septiembre.
Medios internacionales detallaron que el cantante, Ben Saunders, ganador de la primera temporada de "The Voice", fue hallado sin vida en un lago ubicado en Países Bajos.
Las autoridades están realizando las investigaciones para esclarecer qué fue lo que pasó.
Los reportes indican que el ganador de "La Voz" fue localizado sin vida el pasado martes 15 de septiembre en un lago ubicado en Rijkerswoerdse Plassen en Países Bajos.
Ben Saunders falleció a los 43 años de edad.
Hasta el momento las autoridades no han confirmado las causas de su repentina muerte, pero descartaron que fue víctima de un delito.
Por medio de sus redes sociales, Dean Saunders, hermano del ganador de "La Voz", compartió un desgarrador mensaje para darle el último adiós al músico.
“Mi querido hermano pequeño falleció hoy, nunca antes había sentido un dolor así”, escribió.
Los fans del reality show expresaron sus condolencias y recordaron con mucho cariño al cantante.