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Hallan muerto en un lago a querido ganador de "La Voz"

La repentina muerte del querid cantante ha causado consternación en sus fanáticos y personas cercanas

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 10:06 -
  • Redacción La Prensa
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Una vez más el mundo del entretenimiento se vistió de luto después de que se informó la muerte del primer ganador en la historia del reality show "La Voz".
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El cantante de 43 años de edad fue localizado sin vida el pasado martes 15 de septiembre.

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Medios internacionales detallaron que el cantante, Ben Saunders, ganador de la primera temporada de "The Voice", fue hallado sin vida en un lago ubicado en Países Bajos.
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Las autoridades están realizando las investigaciones para esclarecer qué fue lo que pasó.

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Los reportes indican que el ganador de "La Voz" fue localizado sin vida el pasado martes 15 de septiembre en un lago ubicado en Rijkerswoerdse Plassen en Países Bajos.

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Ben Saunders falleció a los 43 años de edad.

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Hasta el momento las autoridades no han confirmado las causas de su repentina muerte, pero descartaron que fue víctima de un delito.

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Por medio de sus redes sociales, Dean Saunders, hermano del ganador de "La Voz", compartió un desgarrador mensaje para darle el último adiós al músico.

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“Mi querido hermano pequeño falleció hoy, nunca antes había sentido un dolor así”, escribió.

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Los fans del reality show expresaron sus condolencias y recordaron con mucho cariño al cantante.

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