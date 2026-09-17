Aleks Syntek regaña a sus fans y arremete contra Bad Bunny en pleno concierto

Aleks Syntek volvió a generar controversia después de protagonizar varios intercambios con el público durante su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia. Sus comentarios sobre la música actual y las peticiones de los asistentes rápidamente se difundieron en redes sociales.
El cantante, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, aprovechó distintos momentos del espectáculo para hablar sobre las críticas que ha recibido y reclamar a sus seguidores por no defenderlo públicamente. “Nadie me defendió, ni los artistas, ni el público”, expresó desde el escenario.
En otro momento, pidió a los asistentes que respaldaran su trayectoria artística: “Wey, ya defiéndanme. Si les gusta mi música... defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo, carajo”. Sus declaraciones provocaron reacciones divididas entre quienes presenciaron el concierto y los usuarios de internet.
La tensión aumentó cuando Syntek comenzó a cuestionar los gustos musicales de parte de su audiencia y lanzó críticas contra el reguetón, así como contra artistas como Bad Bunny y Dani Flow. “Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán, a unos cantar ‘Martillazo’”, afirmó.
El intérprete también expresó su desacuerdo con la influencia de la música urbana y sostuvo: “No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”. Esta declaración generó críticas de usuarios que consideraron inapropiados sus comentarios sobre Puerto Rico.
Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando un asistente le pidió una canción de Juan Gabriel. Syntek reaccionó con molestia y aseguró que el tema solicitado pertenecía a Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”, aunque la petición estaba relacionada con el repertorio de Juan Gabriel.
“Entre más me digas eso, menos voy a cantar, güey. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy diciendo en 15 de septiembre y tú: ‘Canta la de Juan Gabriel’. Y aparte esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki”, respondió el cantante.
Posteriormente, Syntek pidió que le solicitaran canciones de su propia autoría y cuestionó cuántas personas presentes eran realmente sus seguidores. “Entonces pídanme (canciones) mías. ¿Quién quiere subir al escenario? Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan camisetas de Aleks Syntek porque la mayoría no trae ni son mis fans”, manifestó. Los videos de la presentación mostraron al artista realizando pausas para ofrecer discursos, responder a los asistentes y exponer sus opiniones sobre la industria musical. En redes sociales, algunos usuarios criticaron que hablara más de lo que cantaba, mientras otros respaldaron su postura sobre los géneros musicales. Durante el espectáculo, el cantante también hizo referencias a su carrera, a otros artistas y a situaciones personales.
La interacción con el público incluyó expresiones coloquiales y momentos que fueron interpretados de distintas maneras por los asistentes. Algunas publicaciones en redes describieron su comportamiento como un “brote psicótico”, una expresión utilizada por usuarios, no un diagnóstico confirmado. Horas después del concierto, Aleks Syntek compartió un mensaje en Instagram compuesto por varias reflexiones y acusaciones sobre la industria del entretenimiento, los medios de comunicación y la manera en que se reconoce a los artistas.
En la publicación, escribió sobre “gente monetizando con mentiras y destruyendo la cultura” y acusó a algunos “periodistas mintiendo y ocultando la verdad para manipular y recibir más dinero”. También afirmó: “Premiando gente malandra y castigando verdaderos artistas que han sacrificado toda su vida por México y su cultura mientras que el público los desprecia”. El cantante cerró el mensaje con una referencia a la justicia y la esperanza: “Pero la luz ya viene y los justos serán recompensados”. Hasta el momento, sus declaraciones y el desarrollo de su presentación continúan provocando opiniones encontradas entre los usuarios de redes sociales.