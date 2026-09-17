Aleks Syntek regaña a sus fans y arremete contra Bad Bunny en pleno concierto

Posteriormente, Syntek pidió que le solicitaran canciones de su propia autoría y cuestionó cuántas personas presentes eran realmente sus seguidores. “Entonces pídanme (canciones) mías. ¿Quién quiere subir al escenario? Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan camisetas de Aleks Syntek porque la mayoría no trae ni son mis fans”, manifestó. Los videos de la presentación mostraron al artista realizando pausas para ofrecer discursos, responder a los asistentes y exponer sus opiniones sobre la industria musical. En redes sociales, algunos usuarios criticaron que hablara más de lo que cantaba, mientras otros respaldaron su postura sobre los géneros musicales. Durante el espectáculo, el cantante también hizo referencias a su carrera, a otros artistas y a situaciones personales.