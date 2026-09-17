De ser "rechazada" por Katseye a convertirse en la sensación pop de EUA: Ella es Adéla Jergová

Adéla Jergová, de 22 años, es actualmente una de las artistas juveniles más escuchadas en Estados Unidos. pero su historia en la industria musical no tuvo un inicio muy bonito que digamos. Tras ser eliminada del concurso de telerrealidad que dio origen al grupo femenino Katseye, transformó una edición televisiva que la dejó mal parada en una carrera en solitario forjada por ella misma y centrada en el mundo digital; en menos de un año, ha actuado como telonera de Demi Lovato y ha cosechado una legión de seguidores incondicionales gracias a canciones como "Ain't in LA" y "Nicole Kidman".
Adéla nació en Bratislava, Eslovaquia, en 2003, y creció tomando clases de ballet, soñando con convertirse en cantante después de obsesionarse con la serie de "Hannah Montana", protagonizada por Miley Cyrus.
Años después fue seleccionada para "The Debut: Dream Academy", el reality de competición de 2023 creado por el conglomerado surcoreano HYBE y el sello discográfico estadounidense Geffen Records con el objetivo de formar el próximo gran grupo femenino a nivel mundial.
Más de 120,000 aspirantes de todo el mundo hicieron audiciones; 20 lograron entrar en el programa —emitido en YouTube—, y los votos de los fans decidían quiénes permanecían en él. Adéla fue eliminada en la primera ronda del grupo que acabaría convirtiéndose en Katseye, un fenómeno mundial del pop.
Cuando la docuserie sobre los entresijos del proyecto, "Pop Star Academy: Katseye", llegó a Netflix en agosto de 2024, Adéla recibió la temida edición que la retrataba como la villana de la historia; sin embargo, también obtuvo algo más: un impulso imparable por aprovechar la notoriedad recién adquirida.
Poco después del estreno de la serie, publicó Homewrecked, su primer single como artista independiente. El lanzamiento llegó acompañado de una nueva imagen, con el cabello rosa que acabaría convirtiéndose en una de sus señas de identidad.
La canción despegó, y una frase pronunciada ante las cámaras por Mitra Darab —presidenta de la colaboración entre HYBE y Geffen— justo antes de su eliminación ("Vemos a Adéla como artista en solitario") se convirtió tanto en un lema para sus seguidores como en una profecía.
En 2025 publicó The Provocateur, el EP que sirvió para presentar el universo que ahora desarrolla en su primer álbum. La estética y una cierta fascinación por los mecanismos de la fama empezaron a convertirse en elementos recurrentes de su música.
El pasado 4 de septiembre, Adela por fin estrenó su primer disco titulado "PRIMA". El álbum —con la producción ejecutiva de Dylan Brady y Blake Slatkin— supone una evolución del sonido que Adéla ha venido desarrollando por su cuenta en los últimos años, y su título hace un guiño a su primer amor: el ballet. La "prima ballerina" es la solista de mayor rango en una compañía de ballet, y "es algo a lo que aspiro en la música pop", señala Adéla.
El álbum está formado por 11 canciones. Entre ellas aparecen: KGB, Nicole Kidman, I'm The Man, Boys, Red Bottoms, Hitachi, Fantasize, Starving Artist, Marijuana, Therapy y Ain't In LA.
¿Cuál es la canción de ADÉLA que se ha hecho viral? La respuesta es Ain’t In LA. La canción funciona como una especie de bofetada bastante alegre a la obsesión por Los Ángeles. ADÉLA canta sobre esa fantasía estadounidense que consumió desde niña y que, como le ocurre a tantos artistas europeos, podía parecer el lugar al que había que llegar para conseguirlo todo. Ella misma ha contado que veía Disney Channel para aprender inglés y que incluso llegó a amar comprar cosas en Target.
La canción se ha convertido en tendencia en redes sociales y se ha convertido en el primer gran éxito internacional de ADÉLA.
La joven también ha incluido en PRIMA una canción titulada "Nicole Kidman", sí, dedicada a la famosa actriz australiana, a quien Adéla siempre ha admirado.
ADÉLA ha declarado públicamente ser una fiel admiradora de la actriz, a quien considera la personificación de la belleza, el glamour y el verdadero significado de ser una "estrella de cine. ADÉLA reveló en entrevistas que se obsesionó con Nicole tras ver su actuación en la película Eyes Wide Shut. Más tarde, al asistir arreglada con un corsé muy ajustado a una fiesta posterior a los Globos de Oro, pensó: "Me siento justo como Nicole Kidman ahora mismo", lo que detonó la composición de la canción.
El videoclip de la canción funciona como una carta de amor a la filmografía de la actriz. En él, ADÉLA recrea escenas icónicas de películas de Kidman como Moulin Rouge!, Eyes Wide Shut, Birth, Babygirl e incluso su famoso anuncio publicitario para los cines AMC.
La actriz reaccionó con mucha gracia y halagos. Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Kidman mencionó: "No puedo creerlo, escribió una canción llamada 'Nicole Kidman'... En su video recreó todas las películas que he hecho; de la mitad ni siquiera me acuerdo, así que fue muy divertido verlo. Es increíblemente talentosa". Además, la actriz usó música de ADÉLA para su debut en TikTok y confirmó que planea asistir a su concierto en Nashville, el próximo 21 de septiembre.
Así que ella es Adéla Jergová, la estrella europea en ascenso y que ya ha conquistado al público de Estados Unidos.
Adéla Jergová.