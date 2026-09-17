De ser "rechazada" por Katseye a convertirse en la sensación pop de EUA: Ella es Adéla Jergová

Adéla Jergová, de 22 años, es actualmente una de las artistas juveniles más escuchadas en Estados Unidos. pero su historia en la industria musical no tuvo un inicio muy bonito que digamos. Tras ser eliminada del concurso de telerrealidad que dio origen al grupo femenino Katseye, transformó una edición televisiva que la dejó mal parada en una carrera en solitario forjada por ella misma y centrada en el mundo digital; en menos de un año, ha actuado como telonera de Demi Lovato y ha cosechado una legión de seguidores incondicionales gracias a canciones como "Ain't in LA" y "Nicole Kidman".