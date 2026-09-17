  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Pedro Sola asegura que David Zepeda "es homosexual"

Pedrito Sola ha desatado una ola de opiniones en redes sociales tras revelar en plena TV que el actor David Zepeda "es homosexual"

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 08:58 -
  • Redacción La Prensa
Pedro Sola asegura que David Zepeda es homosexual
1 de 10

El conductor de televisión Pedro Sola se sumó al reality show “La Granja VIP” como ayudante del tío Pepe, quien lidera y orienta a los participantes, y ya desató la polémica porque habló del actor David Zepeda y aseguró que es homosexual.
Pedro Sola asegura que David Zepeda es homosexual
2 de 10

Fue durante una conversación con el generador de contenido Kunno que el titular del programa “Ventaneando” habló del actor, quien es conocido por su longeva carrera que comenzó a finales de los años 90 en TV Azteca; posteriormente se volvió imagen estelar de Televisa.
Pedro Sola asegura que David Zepeda es homosexual
3 de 10

La conversación continúo y escaló porque Pedro Sola, de 69 años de edad, reveló las supuestas preferencias sexuales de David Zepeda, ya que dijo lo siguiente:
Pedro Sola asegura que David Zepeda es homosexual
4 de 10

“Él trabaja en Azteca, tipazo”, expresó Pedro Sola, quien bajó la voz y añadió “también es gay”.

Pedro Sola asegura que David Zepeda es homosexual
5 de 10

Tras hacer esta declaración, el conductor de “Ventaneando” habló de la supuesta relación sentimental que David Zepeda, de 52 años, con un periodista; sin embargo, el experto en temas de farándula no reveló el nombre del periodista que supuestamente fue pareja del actor de la telenovela “Los Sánchez” (2004-2005).

Pedro Sola asegura que David Zepeda es homosexual
6 de 10

Hay que recordar que David Zepeda ha sido reservado con su vida personal y amorsa; hasta el momento, el galán de telenovelas no ha reaccionado lo que dijo Pedro Sola.
Pedro Sola asegura que David Zepeda es homosexual
7 de 10

David Zepeda es un actor, cantante y modelo mexicano, conocido principalmente por su participación en telenovelas. Nació el 19 de septiembre de 1973 en Nogales, Sonora, México.

Pedro Sola asegura que David Zepeda es homosexual
8 de 10

A lo largo de su carrera, ha logrado consolidarse como uno de los rostros reconocidos de la televisión mexicana.
Pedro Sola asegura que David Zepeda es homosexual
9 de 10

David Zepeda comenzó su trayectoria artística participando en concursos de belleza y posteriormente incursionó en la actuación. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran telenovelas como Sortilegio, La fuerza del destino, Abismo de pasión y Hasta el fin del mundo. Gracias a estos proyectos, ha interpretado diversos personajes y ha trabajado junto a importantes figuras de la televisión.
Pedro Sola asegura que David Zepeda es homosexual
10 de 10

Además de la actuación, David Zepeda ha desarrollado una carrera como cantante. Ha presentado canciones y proyectos musicales que le han permitido mostrar otra faceta de su talento artístico.

Cargar más fotos