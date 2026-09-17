Pedro Sola asegura que David Zepeda "es homosexual"

El conductor de televisión Pedro Sola se sumó al reality show “La Granja VIP” como ayudante del tío Pepe, quien lidera y orienta a los participantes, y ya desató la polémica porque habló del actor David Zepeda y aseguró que es homosexual.
Fue durante una conversación con el generador de contenido Kunno que el titular del programa “Ventaneando” habló del actor, quien es conocido por su longeva carrera que comenzó a finales de los años 90 en TV Azteca; posteriormente se volvió imagen estelar de Televisa.
La conversación continúo y escaló porque Pedro Sola, de 69 años de edad, reveló las supuestas preferencias sexuales de David Zepeda, ya que dijo lo siguiente:
“Él trabaja en Azteca, tipazo”, expresó Pedro Sola, quien bajó la voz y añadió “también es gay”.
Tras hacer esta declaración, el conductor de “Ventaneando” habló de la supuesta relación sentimental que David Zepeda, de 52 años, con un periodista; sin embargo, el experto en temas de farándula no reveló el nombre del periodista que supuestamente fue pareja del actor de la telenovela “Los Sánchez” (2004-2005).
Hay que recordar que David Zepeda ha sido reservado con su vida personal y amorsa; hasta el momento, el galán de telenovelas no ha reaccionado lo que dijo Pedro Sola.
David Zepeda es un actor, cantante y modelo mexicano, conocido principalmente por su participación en telenovelas. Nació el 19 de septiembre de 1973 en Nogales, Sonora, México.
A lo largo de su carrera, ha logrado consolidarse como uno de los rostros reconocidos de la televisión mexicana.
David Zepeda comenzó su trayectoria artística participando en concursos de belleza y posteriormente incursionó en la actuación. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran telenovelas como Sortilegio, La fuerza del destino, Abismo de pasión y Hasta el fin del mundo. Gracias a estos proyectos, ha interpretado diversos personajes y ha trabajado junto a importantes figuras de la televisión.
Además de la actuación, David Zepeda ha desarrollado una carrera como cantante. Ha presentado canciones y proyectos musicales que le han permitido mostrar otra faceta de su talento artístico.