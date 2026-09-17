Pedro Sola asegura que David Zepeda "es homosexual"

David Zepeda comenzó su trayectoria artística participando en concursos de belleza y posteriormente incursionó en la actuación. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran telenovelas como Sortilegio, La fuerza del destino, Abismo de pasión y Hasta el fin del mundo. Gracias a estos proyectos, ha interpretado diversos personajes y ha trabajado junto a importantes figuras de la televisión.