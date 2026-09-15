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Al menos 28 barrios y colonias de San Pedro Sula estarán sin energía esta semana

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó interrupciones del servicio para esta semana en diferentes sectores de San Pedro Sula, debido a trabajos de mantenimiento.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 19:48 -
  • Redacción La Prensa
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Los cortes de energía anunciados por la estatal eléctrica, debido a trabajos de mantenimiento y ejecución de proyectos comenzarán este miércoles 16 y continuarán hasta viernes 18 de septiembre.

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Para el miércoles 16 de septiembre, la Enee informó que realizarán trabajos de ejecución del proyecto PP-12648-2026 en una sección del circuito L230, correspondiente a la subestación La Puerta.

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La suspensión está programada entre las 9:00 am y la 1:00 pm y afectará específicamente al barrio La Guardia, según la programación.

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La mayor cantidad de sectores afectados se concentra el jueves 17 de septiembre, cuando se realizarán labores de mantenimiento general de línea en dos circuitos de la subestación Circunvalación.

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En el circuito L246, los trabajos se desarrollarán de 8:45 am a 2:45 pm. Estarán sin energía durante ese periodo la colonia Universal, Arenales, Cablotales y las colonias San Vicente de Paúl I y II.

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El mismo circuito comprende las colonias Leonardo Callejas, Jesús R. González, Filadelfia y La Pedroza, así como Villa Norma y otros puntos ubicados en esta zona de San Pedro Sula.

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También figuran dentro de la interrupción el Hospital del Ojo, Ferromax, Expometal, Cemcol, Alimentos Dixie y Embutidos El Jaral.

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Simultáneamente, la Enee trabajará el jueves en el circuito L255, también perteneciente a la subestación Circunvalación, con una suspensión prevista de 8:45 am a 2:45 pm.

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Entre los sectores incluidos en este segundo circuito están Lomas de San Juan I y II, residencial Santa Isabel I, II y III, Santa Marta, Santa Clara, colonia El Porvenir, colonia Indiana y colonia El Edén.

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La interrupción también alcanzará la colonia Lomas de Raquel, Lomas del Carmen, colonia Luis García Bustamante, residencial Toledo, Los Naranjos, La Alameda, Villas Paraíso I y II y residencial Mallorca.

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En el listado también aparecen Constructora William & Molina (Duracreto), Despensa Familiar y Supermercado La Fuente.

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Mientras que para el viernes 18 de septiembre, entre 8:00 am y 4:00 pm, estarán sin servicio eléctrico las colonias Bográn, Las Anonas, Miravalle, Montserrat, Las Brisas, El Higueral y Villa Florencia; La Esperanza, Brisas INVA, Brisas 3, barrio Guadalupe, San Cristóbal y barrio Barandillas.

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