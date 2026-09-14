Guardias sacan por la fuerza a paciente con autismo del IHSS; esto respondió el hospital

Un video en el que se observa a guardias de seguridad retirar por la fuerza a un paciente del área de Emergencia del hospital regional del norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) generó este lunes reacciones e indignación entre usuarios de redes sociales.
De acuerdo con la descripción, se trataría de un paciente diagnosticado con autismo y que habría reclamado después de permanecer varias horas esperando ser atendido. En las imágenes se observa el momento en que miembros de seguridad intervienen y lo sacan del área.
En las imágenes se observa el momento en que miembros de seguridad intervienen y lo sacan del área por la fuerza.
Tras la circulación del video, el director médico del hospital, el doctor Armando Hernández, brindó declaraciones para explicar la versión de la institución y aseguró que "en ningún momento existió una instrucción de agredir a los pacientes".
“Queremos aclarar que en ningún momento se agrede a los pacientes, mucho menos que tengan una condición de base como el autismo”, expresó Hernández en un video divulgado por el IHSS.
Según el funcionario, mientras permanecía en la sala de espera, el paciente comenzó a presentar comportamientos que generaron inconformidad a otras personas que esperaban atención, como colocar los pies sobre una mesa y dificultar el paso de pacientes que eran llamados para ingresar a consulta.
Explicó que, ante las quejas de otros derechohabientes, se solicitó la intervención del personal de seguridad. De acuerdo con su versión, inicialmente los guardias pidieron al paciente que guardara la calma o desalojara el espacio, pero este comenzó a mostrar comportamientos agresivos hasta que fue retirado del lugar por dos guardias.
La publicación institucional fue difundida en la página de Facebook del IHSS que desactivó la opción para comentarios, mientras la indignación y el debate en redes sociales continúa aumentando.