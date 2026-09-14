Centros educativos llenan de música, baile y tradición las calles sampedranas

Un creativo cuadro coreográfico de pequeñas estudiantes presenta una rutina con paraguas de colores claros, aportando originalidad y vistosidad al desfile patrio. Fotografías de Yoseph Amaya y Moisés Valenzuela.
Un bloque de estudiantes marcha por las calles portando con civismo las banderas de diferentes naciones, incluyendo la de Honduras en primer plano, como símbolo de hermandad y respeto en el marco de las celebraciones cívicas.
Con gran entusiasmo y energía, los integrantes de la banda de guerra de este instituto se abren paso en el desfile con sus instrumentos y vistosos uniformes, contagiando de fervor patrio a los espectadores.
Estudiantes del Centro de Educación Básica “Luis Landa” encabezan su bloque portando con orgullo el estandarte de su institución, en su recorrido por las principales avenidas en este mes de la patria.
Un nutrido grupo de palillonas deslumbra con sus coreografías y elegantes trajes morados, sumando belleza y talento a las actividades cívicas de la celebración de la independencia.
Las pequeñas pomponeras de esta escuela muestran sus mejores movimientos y sonrisas, llenando de color y alegría el desfile con sus pompones naranjas y vistosos uniformes.
En un acto de máximo respeto y solemnidad, el pabellón nacional de Honduras es portado por la escolta de banderas, rodeado de los pabellones de las naciones centroamericanas en conmemoración del 205 aniversario de independencia.
Estudiantes con excelencia académica que integran el Cuadro de Honor de su institución desfilan con orgullo, portando la banda que reconoce su esfuerzo y dedicación, mientras sostienen una pancarta alusiva a su mérito.
Con elegancia y coordinación, las integrantes del cuadro de palillonas deslumbran al público portando llamativos trajes azul rey con detalles rosa y sus batutas durante el recorrido del desfile.
Niñas luciendo bellos vestidos blancos decorados con la geografía, cultura e identidad de los distintos departamentos del país, como El Paraíso, Cortés e Islas de la Bahía.
Estudiantes demuestran su destreza, equilibrio y trabajo en equipo al realizar complejas acrobacias gimnásticas sobre la vía pública para el deleite de las familias presentes.
Alumnos destacados por su excelencia académica, luciendo trajes típicos y bandas de honor, avanzan acompañados por pancartas que rinden homenaje a los pueblos originarios y a las riquezas culturales de Honduras.