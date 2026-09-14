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26 escuelas engalanan los desfiles patrios en La Ceiba

Estudiantes de educación primaria participan en la jornada patriótica que marca el inicio de las celebraciones por el 205 aniversario de Independencia

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 09:41 -
  • Carlos Molina
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La avenida San Isidro de esta ciudad se viste de fiesta cívica este lunes 14 de septiembre con el inicio de los desfiles de educación primaria, en el marco de la conmemoración de los 205 años de Independencia Patria.

 Fotografía: LA PRENSA
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El recorrido de las escuelas inició a la altura de la calle 21 y culmina frente al escenario principal, en el Parque Central.

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Los desfiles patrios en la Novia de Honduras cuentan con la participación de unos 26 centros educativos.

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La jornada patriótica estuvo encabezada por las máximas autoridades municipales y de la Secretaría de Educación, quienes abrieron paso a las delegaciones escolares.

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El honor de liderar el desfile escolar correspondió a la histórica Escuela Guadalupe Quezada de Morazán.

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La Escuela Guadalupe Quezada de Morazán es la institución educativa más antigua de La Ceiba, con 117 años de fundación.

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Con este despliegue de orgullo patrio, La Ceiba da inicio a las actividades centrales para conmemorar más de dos siglos de emancipación política.

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La celebración patria continuará este martes 15 de septiembre con el desfile de los institutos de segunda enseñanza.

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Pequeñas pomponeras demuestran su fervor patrio con coreografías y coloridos trajes.

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