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Los pequeños que se robaron las miradas con su encanto en los desfiles patrios

Con sus coloridos atuendos, sonrisas y ternura, los pequeños fueron los grandes protagonistas de los desfiles patrios y conquistaron al público

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 16:15 -
  • Aneth Flores
Los pequeños que se robaron las miradas con su encanto en los desfiles patrios
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Con sus pequeños uniformes, sonrisas y pasos llenos de entusiasmo, los niños de las escuelas prebásicas se convirtieron este 13 de septiembre en protagonistas de los desfiles conmemorativos por los 205 años de independencia de Honduras.

 Fotos: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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Las bandas de guerra pusieron el ritmo a la celebración, mientras los niños avanzaban con pasos coordinados y una energía que arrancó aplausos entre las personas que se acercaron a observar el desfile.

 Fotos: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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Las palillonas también se robaron las miradas. Con sus coloridos atuendos, bastones y movimientos ensayados.

 Fotos: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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A su paso, los pequeñas integrantes de las bandas hicieron gala de sus coreografías y sonrisas, contagiando de alegría al público presente.

 Fotos: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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Los infantes del sector El Carmen también se sumaron con alegría a celebrar la independencia de Honduras en la colonia San Martín, al ritmo de los tambores.

 Foto: cortesía
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Niños de preescolar desfilaron con coloridos vestidos, en representación de la creatividad, la naturaleza y la alegría.

 Foto: cortesía
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Estos pequeños desfilaron por las calles de San Pedro Sula tomados de la mano y conquistaron los corazones de los espectadores, quienes los recibieron con aplausos.

 Fotos: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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Desde tempranas horas de la mañana, la pequeña sampedrana llegó con su hermoso vestido de princesa y deslumbró entre sus compañeros.

 Fotos: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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Vestida de pomponera y con una gran sonrisa, la niña capitalina, de dos años, captó las miradas de quienes disfrutaban de los desfiles.
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Las familias fueron parte importante de la celebración. Padres y madres acompañaron a los pequeños, algunos con celulares en mano para guardar fotografías y videos de uno de los momentos más esperados del año.

 Foto: Alex Pérez / LA PRENSA
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Cada sonrisa reflejaba la emoción de los niños por participar en una actividad que, para muchos, representaba su primera experiencia en un desfile patrio.

 Foto: Alex Pérez / LA PRENSA
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Aunque sus pasos eran pequeños, la seguridad con la que marcharon llamó la atención. Algunos saludaban al público, otros sonreían a las cámaras y unos más se concentraban en no perder el ritmo de la música.

 Foto: Alex Pérez / LA PRENSA
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Las maestras también tuvieron un papel fundamental durante la jornada. Con paciencia y entusiasmo, guiaron a los pequeños para que cada presentación saliera de acuerdo con lo ensayado.

 Fotos: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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La jornada estuvo acompañada por canciones, redobles de tambores y el movimiento constante de las palillonas y pomponeras, elementos que llenaron de color las calles.

 Fotos: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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