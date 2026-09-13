Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran

Vanessa Madrid fue una de las aficionadas del Marathón que engalanó las graderías del Estadio Morazán durante el clásico nacional ante Olimpia. La seguidora verdolaga se ubicó en el sector de silla para vivir de cerca la emoción del esperado encuentro y su presencia no pasó desapercibida entre los aficionados que disfrutaron de una jornada llena de fútbol y pasión.