Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran

Mira lo que ocurrió en las graderías del estadio Morazán con motivos del clásico nacional entre Marathón y Olimpia. Bellas chicas se robaron las miradas.
Desde varias horas antes del pitazo inicial, las inmediaciones y las graderías comenzaron a llenarse de seguidores de ambos equipos, creando un ambiente especial y cargado de pasión.
Pero el ambiente en el Morazán no solo estuvo marcado por los cánticos y las tradicionales rivalidades entre las dos aficiones. Las cámaras también captaron la presencia de numerosas aficionadas que llegaron al estadio para disfrutar del clásico y que le dieron un toque especial a la jornada.
Una de las bellas edecanes que robó suspiros en el estadio Morazán.
Ella tuvo el lindo gesto de acompañar a su padre y lo ayudó a ubicarse en el sector de silla.
Criss Pacheco, una de las lindas edecanes que se hizo presente al clásico Marathón vs Olimpia de este domingo 13 de septiembre.
Una de las parejas que se instaló en el sector de palco bien identificados con las camisetas del Olimpia.
Las hermanas Bautistas posando junto a dos chicos en el sector de silla.
Ana Bautista es una de las chicas virales de Tik Tok y estuvo presente en el estadio Morazán.
Aficionado del Olimpia agarro de la mano junto a su pareja, una chica del Marathón.
Sami Serrano, integrante de la Furia Verde del Marathón, se robó las miradas en el Estadio Morazán durante el clásico nacional ante Olimpia.
Preciosa: Ella es Vanessa Madrid, una de las lindas aficionadas del Marathón que dijo presente en el sector de silla del Estadio Morazán para disfrutar del clásico nacional ante Olimpia.
Vanessa Madrid fue una de las aficionadas del Marathón que engalanó las graderías del Estadio Morazán durante el clásico nacional ante Olimpia. La seguidora verdolaga se ubicó en el sector de silla para vivir de cerca la emoción del esperado encuentro y su presencia no pasó desapercibida entre los aficionados que disfrutaron de una jornada llena de fútbol y pasión.
WAG: Una de las extranjeras que es pareja de uno de los jugadores del Marathón.
Una de las lindas aficionadas del Olimpia instalada en el sector de silla.
Ella es Fernanda Osorio, una fiel y guapa aficionada del Olimpia que dijo presente en el Estadio Morazán para disfrutar del clásico nacional ante Marathón. La seguidora merengue vive con mucha pasión cada uno de los juegos del Rey de Copas.
El clásico entre Marathón y Olimpia volvió a demostrar que estos partidos trascienden los 90 minutos y se convierten en una auténtica celebración para los amantes del deporte.
La periodista Iris Antúnez con la camiseta del Olimpia junto a su madre.
San Pedro Sula vivió una tarde especial, con el Morazán como escenario de una nueva batalla entre dos de los clubes más grandes y tradicionales de Honduras. La pasión de las aficiones, el espectáculo en las gradas y la presencia de las seguidoras hicieron que el clásico tuviera un ambiente digno de una de las grandes fiestas del fútbol catracho.