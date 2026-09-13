  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran

En las graderías del Estadio Morazán hubo belleza y color con la presencia de varias aficionadas que llegaron para apoyar a sus equipos.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 16:45 -
  • German Alvarado
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
1 de 19

Mira lo que ocurrió en las graderías del estadio Morazán con motivos del clásico nacional entre Marathón y Olimpia. Bellas chicas se robaron las miradas.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
2 de 19

Desde varias horas antes del pitazo inicial, las inmediaciones y las graderías comenzaron a llenarse de seguidores de ambos equipos, creando un ambiente especial y cargado de pasión.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
3 de 19

Pero el ambiente en el Morazán no solo estuvo marcado por los cánticos y las tradicionales rivalidades entre las dos aficiones. Las cámaras también captaron la presencia de numerosas aficionadas que llegaron al estadio para disfrutar del clásico y que le dieron un toque especial a la jornada.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
4 de 19

Una de las bellas edecanes que robó suspiros en el estadio Morazán.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
5 de 19

Ella tuvo el lindo gesto de acompañar a su padre y lo ayudó a ubicarse en el sector de silla.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
6 de 19

Criss Pacheco, una de las lindas edecanes que se hizo presente al clásico Marathón vs Olimpia de este domingo 13 de septiembre.

Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
7 de 19

Una de las parejas que se instaló en el sector de palco bien identificados con las camisetas del Olimpia.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
8 de 19

Las hermanas Bautistas posando junto a dos chicos en el sector de silla.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
9 de 19

Ana Bautista es una de las chicas virales de Tik Tok y estuvo presente en el estadio Morazán.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
10 de 19

Aficionado del Olimpia agarro de la mano junto a su pareja, una chica del Marathón.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
11 de 19

Sami Serrano, integrante de la Furia Verde del Marathón, se robó las miradas en el Estadio Morazán durante el clásico nacional ante Olimpia.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
12 de 19

Preciosa: Ella es Vanessa Madrid, una de las lindas aficionadas del Marathón que dijo presente en el sector de silla del Estadio Morazán para disfrutar del clásico nacional ante Olimpia.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
13 de 19

Vanessa Madrid fue una de las aficionadas del Marathón que engalanó las graderías del Estadio Morazán durante el clásico nacional ante Olimpia. La seguidora verdolaga se ubicó en el sector de silla para vivir de cerca la emoción del esperado encuentro y su presencia no pasó desapercibida entre los aficionados que disfrutaron de una jornada llena de fútbol y pasión.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
14 de 19

WAG: Una de las extranjeras que es pareja de uno de los jugadores del Marathón.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
15 de 19

Una de las lindas aficionadas del Olimpia instalada en el sector de silla.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
16 de 19

Ella es Fernanda Osorio, una fiel y guapa aficionada del Olimpia que dijo presente en el Estadio Morazán para disfrutar del clásico nacional ante Marathón. La seguidora merengue vive con mucha pasión cada uno de los juegos del Rey de Copas.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
17 de 19

El clásico entre Marathón y Olimpia volvió a demostrar que estos partidos trascienden los 90 minutos y se convierten en una auténtica celebración para los amantes del deporte.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
18 de 19

La periodista Iris Antúnez con la camiseta del Olimpia junto a su madre.
Marathón - Olimpia: La chica de la Furia, hermanas sorprenden, Vanessa y Fernanda enamoran
19 de 19

San Pedro Sula vivió una tarde especial, con el Morazán como escenario de una nueva batalla entre dos de los clubes más grandes y tradicionales de Honduras. La pasión de las aficiones, el espectáculo en las gradas y la presencia de las seguidoras hicieron que el clásico tuviera un ambiente digno de una de las grandes fiestas del fútbol catracho.
Cargar más fotos