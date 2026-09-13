Laura Meza revela la verdad y aclara por qué terminó con Rodrigo Auzmendi

La reconocida presentadora de televisión Laura Meza volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales y esta vez hizo una gran aclaración sobre el pasado de su relación con el delantero argentino Rodrigo Auzmendi.
La presentadora de televisión Laura Meza reveló en los últimos días que una de sus exparejas le fue infiel, una confesión que generó diversas reacciones y especulaciones en redes sociales.
Aunque en aquella ocasión evitó revelar la identidad del hombre involucrado, sus declaraciones rápidamente generaron especulaciones entre los usuarios.
A partir de sus palabras, comenzaron a surgir diferentes versiones en redes sociales sobre quién habría sido la expareja que la engañó. Entre los nombres que fueron mencionados apareció el del futbolista Rodrigo Auzmendi, quien mantuvo una relación sentimental con la presentadora.
Sin embargo, ante la ola de rumores, Laura Meza decidió salir al paso y aclarar la situación a través de sus redes sociales.
La presentadora compartió capturas de publicaciones de diferentes medios de comunicación que relacionaban sus declaraciones con el futbolista y dejó claro que ella nunca se refirió a Auzmendi cuando habló sobre la infidelidad.
"He visto una infinidad de titulares amarillistas por unas recientes declaraciones que di... cuando hablé de infidelidad sabemos de quién hablaba claramente, jamás de Rodrigo", escribió Laura.
La presentadora, además, salió en defensa de su expareja y aseguró que únicamente tiene palabras positivas para referirse a la relación que ambos mantuvieron.
"De Rodrigo Auzmendi solo puedo hablar cosas positivas... nuestra relación terminó por situaciones ajenas a nuestra voluntad", explicó Laura Meza de forma contundente.
Laura también recordó que su separación de Rodrigo Auzmendi ocurrió hace casi un año y señaló que ambos han continuado con sus respectivas vidas de manera tranquila y exitosa.
"Cada uno está teniendo su vida de manera exitosa y en paz... agradezco dejen de especular para generar vistas", agregó.
Finalmente, la presentadora fue contundente al pedir que no se siga relacionando al futbolista con una historia de infidelidad que, según aclaró, corresponde a otra de sus relaciones.
"Nosotros quedamos muy bien y no es justo que saquen nombres que no tienen nada que ver", manifestó Laura Meza.
En medio de sus declaraciones, Laura también contó cómo descubrió que una de sus antiguas parejas supuestamente mantenía una relación con otra mujer. Su relato llamó especialmente la atención por la manera en que decidió confrontarlo.
Según explicó, en determinado momento despertó al hombre y le aseguró que una mujer lo estaba buscando. Incluso mencionó el nombre de la persona que supuestamente intentaba comunicarse con él.
Laura ya conocía parte de la historia y tenía información sobre lo que presuntamente estaba ocurriendo, pero decidió plantearle la situación como si se tratara de una emergencia para observar su reacción.
"Caíste", habría respondido Laura después de ponerlo frente a la situación y dejarle claro que ya conocía lo que estaba ocurriendo.