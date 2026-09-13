Cristiano no calla y estalla por lo que hicieron sobre Jota: pide duro castigo

Reprochable. Un episodio lamentable se vivió en el fútbol de Arabia Saudita tras lo sucedido al utilizar el nombre de Diogo Jota para desestabilizar a Joao Neves. Ante este hecho, Cristiano Ronaldo alzó la voz y reclamó una sanción por lo que hicieron.
El penoso incidente ocurrió en Arabia Saudí, durante el choque de la Saudi Pro League entre el Al-Taawoun y el Al-Hilal disputado en el Al Taawon Arena de Buraidah.
El Al Hilal aplastó por 0-6 al cuadro local, pero el marcador quedó eclipsado por la lamentable actitud de la hinchada local, que canalizó su frustración con provocaciones sumamente reprochables.
El mediocampista luso Rúben Neves fue la víctima directa de las desatinadas burlas provenientes de la tribuna. Los ataques se enfocaron de manera insensible en la memoria de su gran amigo y compatriota fallecido, Diogo Jota.
El trasfondo de las ofensas resulta profundamente desgarrador, pues Diogo Jota perdió la vida trágicamente junto a su hermano en un accidente automovilístico en julio de 2025 en la provincia de Zamora. Su repentina partida conmovió al fútbol mundial y dejó devastados a sus seres queridos.
La conexión entre Rúben Neves y Diogo Jota superaba por completo lo profesional. Ambos construyeron una amistad inquebrantable tras compartir vestuario en el Oporto, el Wolverhampton Wanderers y la selección portuguesa, sumado al posterior paso de Jota por el Liverpool.
La cercanía entre ambos era tan fuerte que Neves terminó asumiendo el dorsal 21 de Jota en el combinado luso y lleva tatuado el rostro de su amigo en una pierna. Apuntando a ese lazo afectivo, varios fanáticos intentaron desestabilizar emocionalmente al jugador durante el partido.
Lejos de guardar silencio ante la falta de respeto, Neves reaccionó en pleno terreno de juego encarándose verbalmente con ese sector de la tribuna. El internacional portugués señaló directamente hacia el cielo para recordar a Jota, en una imagen que se viralizó rápidamente en las redes sociales.
En ese mismo instante sobre el césped, el futbolista evidenció el traspaso de todos los límites éticos por parte de la afición rival. Con sus gestos, Neves buscó hacer ver a los agresores que su actitud estaba siendo observada y juzgada desde lo alto.
Al concluir el encuentro, el jugador del Al-Hilal se presentó en la zona mixta visiblemente afectado y dolido por lo acontecido en el campo. Ante los micrófonos de los medios de comunicación, el centrocampista no ocultó su enorme indignación.
Neves lanzó una crítica directa y moral hacia el comportamiento de los aficionados locales con una sentencia lapidaria: "Solo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho... Dios los ha visto".
Por su parte, Cristiano Ronaldo también alzó la voz y exige prohibiciones de por vida tras los repugnantes cánticos de 'Jota' hacia Ruben Neves.
"La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados", expresó el portugués a través de un comentario reaccionando al video.
"Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites. Las personas que se comportan así nunca más deberían poder entrar en un estadio”, cerró.
A pesar de la desagradable situación vivida en Buraidah, el Al-Hilal logró abstraerse del ambiente hostil para cerrar el contundente 0-6 a favor. La victoria sirvió al equipo visitante para afianzarse con autoridad en lo más alto de la tabla de clasificación.